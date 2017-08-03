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Хроники Декрета №3: два года борьбы общества с социально-ориентированным государством
04.08.2017 15:09 — Новости Общества | БДГ
Декрет о предупреждении тунеядства - едва ли не самый спорный и самый непопулярный из всех документов, которые когда-либо подписывал Александр Лукашенко.
БДГ проанализировала хронику событий, связанных с борьбой властей и тунеядцев Беларуси. Декрету уже 2,5 года, его принимали «именем революции», обвиняя граждан в бездельи и укрытии доходов, его осуждало международное сообщество, против него выходили протестовать тысячи людей во всех уголках Беларуси. Наконец, его может и хотели бы отменить - поводов для этого было более, чем достаточно, но неумение чиновниками признавать свои ошибки оказалось сильнее.
Декрет, который подорвал авторитет «социально-ориентированного государства»
Александр Лукашенко подписал Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» 2 апреля 2015 года. Подписанию документа предшествовало его долгое обсуждение. Власти заговорили о введении налога на тунеядство еще в 2013 году. О тунеядцах говорил президент, премьер, и другие чиновники. На прямые вопросы о сборе руководитель Минтруда Марианна Щеткина отвечала очень деликатно,
Тема действительно обсуждалась, однако было очевидно, что власти попросту не знают, как находить тунеядцев и как их наказывать рублем. В конце 2013 года планировалось, что налог с тунеядцев
В 2014 году тема и правда почти не поднималась чиновниками, однако в октябре Александр Лукашенко провел совещание, на котором
Дальше события начали развиваться стремительно: уже в начале марта стало
В апреле 2015 года Лукашенко все же
Весь 2015 год шло обсуждение и улучшение документа: о том, как будут взимать налог, как будут
Уже в 2017 году власти обнародовали информацию, которая вполне ожидаемо полностью соответствовала тому, что говорил президент: в стране «было обнаружено» порядка 470 тысяч тунеядцев, однако заплатили налог к тому времени лишь 46 тысяч. Декрет оказался недоработанным и сырым, а местами даже трагичным: письма с требованием выплатить сбор приходили давно умершим людям или инвалидам, не способным найти работу в принципе.
С начала года по стране начали проходить массовые акции протеста, к которым людей сперва подтолкнула оппозиция, которая впоследствии перестала играть значительную роль в проходивших протестах: люди в областных и районных городах
Несмотря на то, что марши нетунеядцев так и не закончились чем-то масштабным (например, полной отменой спорного документа), сопровождались массовыми задержаниями, и в итоге ожидаемо пошли на убыль, люди добились своего: Лукашенко
Отмены Декрета не видать
В 2017 году власти также пошли на беспрецедентный шаг: людям, уплатившим сбор, начали
«Общество должно знать, что никакой отмены декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей», – заявил глава государства 3 августа.
Как отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания у президента, правительство рассматривает новые варианты стимулирования занятости населения.
«Декрет №3 не отменяется, при этом правительство предлагает новые подходы по стимулированию занятости населения. Акцент делается на органах исполнительной власти на местах. Прежде всего они работают с трудоспособными гражданами в плане активизации стимулирования и содействия занятости. Всем, кто хочет и может работать, органы исполнительной власти должны предоставить эту возможность и оказать содействие в трудоустройстве», - отметила чиновник.
Наркевич также рассказала, что власти хотят реализовать принцип, согласно которому неработающие граждане будут платить за услуги, которые белорусы получают бесплатно. Пока перечень услуг согласовывается и обсуждается, но уже известно, что речь идет о госуслугах, которые субсидируются из бюджета. Вероятно всего, речь идет про получение бесплатной медицинской помощи и образования. Стоит отметить, что еще до введения декрета, такие меры обсуждались, несмотря на то, что и медицина, и образование в Беларуси бесплатные для всех граждан. Однако пока власти рассматривают разные варианты, о которых, видимо, станет известно, лишь ближе к осени.
Не совсем понятны и настроения белорусов, ведь летом любая активность, а том числе и политическая, спадает. Очевидно, что недовольных декретом по-прежнему будет много, можно также прогнозировать определенную реакцию оппозиции, однако пока трудно сказать, готовы ли граждане снова массово выходить на улицы, чтобы донести до чиновников свое недовольство.
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Декрет о предупреждении тунеядства - едва ли не самый спорный и самый непопулярный из всех документов, которые когда-либо подписывал Александр Лукашенко.
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