Хроники Декрета №3: два года борьбы общества с социально-ориентированным государством

Декрет о предупреждении тунеядства - едва ли не самый спорный и самый непопулярный из всех документов, которые когда-либо подписывал Александр Лукашенко.

БДГ проанализировала хронику событий, связанных с борьбой властей и тунеядцев Беларуси. Декрету уже 2,5 года, его принимали «именем революции», обвиняя граждан в бездельи и укрытии доходов, его осуждало международное сообщество, против него выходили протестовать тысячи людей во всех уголках Беларуси. Наконец, его может и хотели бы отменить - поводов для этого было более, чем достаточно, но неумение чиновниками признавать свои ошибки оказалось сильнее.

Декрет, который подорвал авторитет «социально-ориентированного государства»

Александр Лукашенко подписал Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» 2 апреля 2015 года. Подписанию документа предшествовало его долгое обсуждение. Власти заговорили о введении налога на тунеядство еще в 2013 году. О тунеядцах говорил президент, премьер, и другие чиновники. На прямые вопросы о сборе руководитель Минтруда Марианна Щеткина отвечала очень деликатно, обходя неудобные места: дескать, тема неоднозначная, но она обсуждается.

Тема действительно обсуждалась, однако было очевидно, что власти попросту не знают, как находить тунеядцев и как их наказывать рублем. В конце 2013 года планировалось, что налог с тунеядцев будут взимать через социальные карты, которые могли бы ввести специально для реализации этой цели. Несмотря на то, что Минфин к тому времени подготовил проект указа о взимании налога, власти долго не могли четко определиться с тем, кто подпадет под категорию нахлебников, и в итоге просто отказались включать введение пошлины на безработицу в планы на 2014 год. Тогда потенциальных тунеядцев пронесло.

В 2014 году тема и правда почти не поднималась чиновниками, однако в октябре Александр Лукашенко провел совещание, на котором озвучил цифру : 500 тысяч вероятных безработных в Беларуси. Тогда же он приказал бороться с социальным иждивенчеством «именем революции», после чего чиновники, традиционно, взяли под козырек и начали рыть носом землю, сообщив главе государства о готовности закона о тунеядстве. Полмиллиона потенциальных плательщиков сбора - солидный куш для белорусской казны. Впрочем, официальная безработица в стране была и есть куда скромнее цифр, которые озвучивают власти.

Дальше события начали развиваться стремительно: уже в начале марта стало известно , что готовый документ будет рассмотрен президентом, а ближе к концу месяца документ внесли на рассмотрение в Совмин.

В апреле 2015 года Лукашенко все же подписал резонансный Декрет №3, а через пару недель признавал , что декрет не идеален, однако отметил, что власти тщательно отслеживают реакцию общества на него. В это время в социальных сетях и на форумах в интернете общество активнейшим образом критиковало решение властей и поносило чиновников последними словами: социально-ориентированное государство дало крен в сторону полного непонимания проблем простых людей.

Весь 2015 год шло обсуждение и улучшение документа: о том, как будут взимать налог, как будут работать профильные ведомства, кого от налога освободят. При этом недовольство в обществе росло в геометрической прогрессии, а число тунеядцев, которых нашла налоговая, было куда меньше сотен тысяч, о которых громко говорили власти, чтобы оправдать введение декрета: на конец 2016 года таковых было только 50 тысяч, платили они крайне неохотно , а число тех, кто просто проигнорировал потуги властей обязать безработных платить деньги за свое безделье, было куда значительнее.

Уже в 2017 году власти обнародовали информацию, которая вполне ожидаемо полностью соответствовала тому, что говорил президент: в стране «было обнаружено» порядка 470 тысяч тунеядцев, однако заплатили налог к тому времени лишь 46 тысяч. Декрет оказался недоработанным и сырым, а местами даже трагичным: письма с требованием выплатить сбор приходили давно умершим людям или инвалидам, не способным найти работу в принципе.

С начала года по стране начали проходить массовые акции протеста, к которым людей сперва подтолкнула оппозиция, которая впоследствии перестала играть значительную роль в проходивших протестах: люди в областных и районных городах начали выходить на улицы сами, выражая недовольство декретом. Общество было однозначно настроено против документа, который оказался несправедлив к большому числу простых, весьма не обеспеченных людей, и без того поставленных на грань выживания из-за безработицы, низких зарплат, плохих условий работы и проблем предприятий.

Несмотря на то, что марши нетунеядцев так и не закончились чем-то масштабным (например, полной отменой спорного документа), сопровождались массовыми задержаниями, и в итоге ожидаемо пошли на убыль, люди добились своего: Лукашенко принял решение подкорректировать скандальный декрет о тунеядстве. Из него начали исключать разные категории граждан, а также дали отсрочку на введение документа. При этом всех безработных должны были трудоустроить уже к 1 мая, что, разумеется, так и не было выполнено.

Отмены Декрета не видать

В 2017 году власти также пошли на беспрецедентный шаг: людям, уплатившим сбор, начали возвращать деньги. Однако отменять Декрет власти не собираются: накануне президент напомнил, что документ просто пересмотрели, обновили и обнародуют уже к 1 октября.

«Общество должно знать, что никакой отмены декрета № 3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей», – заявил глава государства 3 августа.

Как отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания у президента, правительство рассматривает новые варианты стимулирования занятости населения.

«Декрет №3 не отменяется, при этом правительство предлагает новые подходы по стимулированию занятости населения. Акцент делается на органах исполнительной власти на местах. Прежде всего они работают с трудоспособными гражданами в плане активизации стимулирования и содействия занятости. Всем, кто хочет и может работать, органы исполнительной власти должны предоставить эту возможность и оказать содействие в трудоустройстве», - отметила чиновник.

Наркевич также рассказала, что власти хотят реализовать принцип, согласно которому неработающие граждане будут платить за услуги, которые белорусы получают бесплатно. Пока перечень услуг согласовывается и обсуждается, но уже известно, что речь идет о госуслугах, которые субсидируются из бюджета. Вероятно всего, речь идет про получение бесплатной медицинской помощи и образования. Стоит отметить, что еще до введения декрета, такие меры обсуждались, несмотря на то, что и медицина, и образование в Беларуси бесплатные для всех граждан. Однако пока власти рассматривают разные варианты, о которых, видимо, станет известно, лишь ближе к осени.

Не совсем понятны и настроения белорусов, ведь летом любая активность, а том числе и политическая, спадает. Очевидно, что недовольных декретом по-прежнему будет много, можно также прогнозировать определенную реакцию оппозиции, однако пока трудно сказать, готовы ли граждане снова массово выходить на улицы, чтобы донести до чиновников свое недовольство.