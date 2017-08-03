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Хакеры "слили" украденную серию "Игры престолов" в сеть

04.08.2017 15:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Хакеры опубликовали в интернете украденную четвертую серию седьмого сезона популярного телесериала "Игра престолов", файл обнародован пользователями Reddit.

Хакеры объявили о взломе серверов телеканала HBO и украденных 1,5 терабайтах информации в начале текущей недели. Злоумышленники обещали опубликовать сценарий новой, еще не вышедшей серии "Игры престолов".

Однако в пятницу на популярном ресурсе Reddit появилась украденная хакерами четвертая серия "Игры престолов". Она опубликована в низком качестве, однако оригинальность эпизода уже подтверждена. Пока не известно, выпустит ли HBO данную серию в новой монтажной версии.

Отзывов и разборов на украденную серию "Игры престолов", как и спойлеров на нее, в интернете на данный момент нет.

"Игра престолов" — один из самых популярных телесериалов современности: каждый эпизод только на сервисах HBO смотрят около 15 миллионов человек, еще десятки миллионов — на сторонних ресурсах. Бьет рекорды "Игра престолов" и по пиратским скачиваниям на торрентах.

 
Теги: Минск
 
 
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Подлинность четвертой серии седьмого сезона подтверждена, однако зрителям могут показать эпизод с другим монтажом.

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