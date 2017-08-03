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Афиша на выходные: куда сходить 5-6 августа в Минске

04.08.2017 15:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Синоптики обещают нам теплые выходные — температура воздуха прогреется до 25 градусов, хотя иногда и возможны кратковременные дожди. Но главное другое: до конца лета остается всего ничего, поэтому нужно успеть хорошо провести эти выходные. Sputnik подготовил традиционную афишу самых интересных событий в Минске на эти дни, 5 и 6 августа.

Фестиваль медленной еды

Философия медленной еды (slow food) посвящена здоровому образу жизни и питанию исключительно здоровой пищей и ее медленному поглощению, полному отказу от фаст-фуда и других "быстрых блюд".

Познакомиться с этим течением и провести дегустацию медленной еды вы сможете 5 августа совершенно бесплатно. С 12:00 во внутреннем дворике на улице Чапаева, 3 пройдет Slow Food Fest.

Презентация EP Валерии Садовской

Молодая певица Валерия Садовская продолжает громко заявлять о себе: несколько раз она становилась финалисткой отбора на "Евровидение". Известна она и своим участием в "Академии талантов" и украинском "Голос 5". Да и песни ее вы могли услышать в эфире белорусского радио.

В субботу Садовская представит своей первый EP-альбом под названием DVAODIN — в рестобаре "Тише Мыши". Послушать перспективную исполнительницу можно с 19:00 — и тоже бесплатно.

Праздник корейской культуры

Днем в субботу у городской ратуши в Верхнем городе пройдет очередной национальный праздник — на этот раз корейской культуры. Сходить на мероприятия в рамках фестиваля можно совершенно бесплатно.

Для зрителей праздника корейской культуры покажут бои на ножах, корейскую традиционную кухню и многое интересное. Читайте подробнее о событии >>

Классика у ратуши

Уже пятый в этом сезоне концерт из серии "Классика у ратуши" будет посвящен "Временам года" и знаменитому циклу произведения Антонио Вивальди.

В концерте примут участие музыканты из Беларуси, Италии, Франции, Нидерландов и Германии. Совершенно бесплатно в субботу можно будет насладиться не только погодой, но и классической музыкой. И обязательно возьмите с собой детей!

Вело-движение "Понаехали"

Все воскресенье в культурном пространстве "Корпус" будет проходить праздник для любителей велосипедов. Помогает в организации этого мероприятия "Минское велосипедное общество".

В программе мероприятий — веломастерские, барахолка, маркет, обучение езды на велосипеде, рассказы путешественников, обсуждения. Конечно же, будут на празднике музыка, еда и другие развлечения. Вход на фестиваль бесплатный, время проведения — с 13:00 и до 20:00.

Кино: "Темная башня" или "Роковое искушение"

Если вы хотите сходит в кинотеатр, то предлагаем вам или экранизацию серии романов Стивена Кинга "Темная башня", или новый фильм Софии Копполы "Роковое искушение".

"Темная башня" — фантастический фильм о борьбе за сохранение мира и загадочной башни, которая объединяет все миры. Отзывы на "Темную башню" неоднозначные, но если вы — в числе поклонников Стивена Кинга, посмотреть ленту стоит.

"Роковое искушение" — более изящное зрелище, снятое дочерью легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы Софией. В центре сюжета фильма — солдат, попавший в ходе гражданской войны в США в пансион для девиц.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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"Темная башня" против "Рокового искушения", классика у Ратуши, велосипеды и не только - в афише событий Минска на 5 и 6 августа.

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