Чиновники назвали лучших столичных абитуриентов

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Столичный комитет по образованию подвел предварительные итоги вступительной кампании в вузы по просьбе Sputnik.

Вступительная кампания завершается в Беларуси: в пятницу у абитуриентов был последний день для того, чтобы подать документы на платную форму получения образования, а на бюджет студентов зачислили еще в июле.

Как рассказали Sputnik в комитете по образованию Мингорисполкома, в этом году четверо выпускников минских школ написали по два централизованных тестирования на 100 баллов: Кирилл Желтовский, Екатерина Паращенко, Валентин Романовский и Владимир Харитонов.

Среди 100-балльников в Минске больше всего ребят, которые на максимальный балл написали математику — 23 выпускника. Французский же язык на максимальную оценку написал только один минчанин.

По среднему баллу ЦТ минчане лучше всего написали китайский язык: в среднем на 66,41 балл. Русский язык в среднем выпускники школ Минска сдали лучше белорусского: 46,82 против 45,94. Хуже всего минчане написали географию — на 31,49.

Процент минчан, поступивших в вузы, будет известен во второй половине августа — когда будут известны результаты зачисления и на платную форму получения образования.