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Брестских блогеров обязали удалить расследование о "Динамо" с YouTube
04.08.2017 18:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 4 авг – Sputnik. Экономический суд Брестской области решил признать не соответствующими действительности сведения, размещенные в видеоролике "Динамовская афера" двумя брестскими блогерами, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Видеоблогер Сергей Петрухин и активист движения "За Свободу" Денис Турченяк сняли видеоролик под названием "Динамовская афера" в феврале 2017 года. Они рассказали о земельном участке, который был предоставлен в аренду УП "Динамо Центр". Авторы расследования высказали мнение о том, что предприятие получило землю в районе рынка "Ковалево" с помощью теневой схемы. Сегодня на участке находится крупный магазин. Производственно-торговое унитарное предприятие "Динамо Центр" БФСО "Динамо" не согласилось с блогерами и подало на них в суд.
Суд решил, что информация в расследовании Петрухина и Турченяка, порочит деловую репутацию производственно-торгового унитарного предприятия "Динамо Центр" БФСО "Динамо".
"Запретить авторам Петрухину и Турченяку дальнейшее распространение видеоролика. В том числе запретить его публикацию на любых ресурсах сети интернет", – огласила решение заместитель председателя экономического суда Брестской области Нина Деркач.
Авторов также обязали разместить опровержение с текстом, предложенным истцом.
Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок после его объявления в порядке, установленном законодательством.
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Авторов видео также обязали разместить опровержение с текстом, который предложил истец.
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