Почти все вузы подведут итоги зачисления на платное отделение 6 августа

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Большинство вузов Беларуси подведут итоги зачисления на платную форму получения образования 6 августа, сообщил в пятницу начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович в эфире телеканала "Беларусь 1".



© Sputnik / Виктор Толочко Минобразования пояснило рост проходных баллов в вузах

"В большинстве университетов все 6-го будет озвучено. Через сайты университетов абитуриенты будут проинформированы. Кто хочет, 7-го можно увидеть. Но большинство вузов 6-го работают", — сказал чиновник.

В выходные комиссии всех факультетов займутся сверкой документов, которые приняли у абитуриентов. Педагоги пересчитают суммарный балл и подготовят протокол допуска, прозвучало в эфире телеканала.

В пятницу высшие учебные заведения страны завершили прием документов на платную форму получения образования.

Итоги приемной кампании на бюджет вузы подвели ранее .