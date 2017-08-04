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Почти все вузы подведут итоги зачисления на платное отделение 6 августа
04.08.2017 21:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Большинство вузов Беларуси подведут итоги зачисления на платную форму получения образования 6 августа, сообщил в пятницу начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович в эфире телеканала "Беларусь 1".
© Sputnik / Виктор Толочко
"В большинстве университетов все 6-го будет озвучено. Через сайты университетов абитуриенты будут проинформированы. Кто хочет, 7-го можно увидеть. Но большинство вузов 6-го работают", — сказал чиновник.
В выходные комиссии всех факультетов займутся сверкой документов, которые приняли у абитуриентов. Педагоги пересчитают суммарный балл и подготовят протокол допуска, прозвучало в эфире телеканала.
В пятницу высшие учебные заведения страны
Итоги приемной кампании на бюджет вузы
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