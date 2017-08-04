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Почти все вузы подведут итоги зачисления на платное отделение 6 августа

04.08.2017 21:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Большинство вузов Беларуси подведут итоги зачисления на платную форму получения образования 6 августа, сообщил в пятницу начальник управления высшего образования Министерства образования Сергей Касперович в эфире телеканала "Беларусь 1".

Почти все вузы подведут итоги зачисления на платное отделение 6 августа
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В большинстве университетов все 6-го будет озвучено. Через сайты университетов абитуриенты будут проинформированы. Кто хочет, 7-го можно увидеть. Но большинство вузов 6-го работают", — сказал чиновник.

В выходные комиссии всех факультетов займутся сверкой документов, которые приняли у абитуриентов. Педагоги пересчитают суммарный балл и подготовят протокол допуска, прозвучало в эфире телеканала.

В пятницу высшие учебные заведения страны завершили прием документов на платную форму получения образования.

Итоги приемной кампании на бюджет вузы подвели ранее.

 
Теги: Минск
 
 
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