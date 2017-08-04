ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Космонавт Олег Новицкий возвращается в Беларусь

04.08.2017 21:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Работа экипажа МКС, в составе которого трудился Олег Новицкий, официально завершена, космонавт возвращается в родной город Червень, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Космонавт Олег Новицкий возвращается в Беларусь
© Фото: Instagram / novitskiy_iss
Лучшие фото космонавта Новицкого: Земля в иллюминаторе

Дома наш земляк планирует встретиться с мамой и съездить с родными по памятным местам страны. Первая экскурсия, признался он, пройдет в Брестской крепости.

"Очень историческое место. И в плане воспитания молодежи, своей и земляков. Нужно посетить это место", — сказал Новицкий.

Космонавт везет на родину ложемент (сиденье) своего кресла, которое было установлено на корабле "Союз", прозвучало в эфире телеканала. Этот подарок он передаст в один из белорусских музеев.

В конце декабря или в январе Новицкого ждет новая медицинская комиссия. В случае, если его признают годным, уроженец Беларуси снова отправится на орбиту.

Олег Новицкий накануне провел 197 дней на Международной космической станции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорус везет с собой подарок – ложемент своего кресла, который подарит одному из музеев страны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Число ВИЧ-инфицированных в Минской области выросло почти на 10%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика