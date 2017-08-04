Космонавт Олег Новицкий возвращается в Беларусь

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Работа экипажа МКС, в составе которого трудился Олег Новицкий, официально завершена, космонавт возвращается в родной город Червень, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Дома наш земляк планирует встретиться с мамой и съездить с родными по памятным местам страны. Первая экскурсия, признался он, пройдет в Брестской крепости.

"Очень историческое место. И в плане воспитания молодежи, своей и земляков. Нужно посетить это место", — сказал Новицкий.

Космонавт везет на родину ложемент (сиденье) своего кресла, которое было установлено на корабле "Союз", прозвучало в эфире телеканала. Этот подарок он передаст в один из белорусских музеев.

В конце декабря или в январе Новицкого ждет новая медицинская комиссия. В случае, если его признают годным, уроженец Беларуси снова отправится на орбиту.

Олег Новицкий накануне провел 197 дней на Международной космической станции .