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Космонавт Олег Новицкий возвращается в Беларусь
04.08.2017 21:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Работа экипажа МКС, в составе которого трудился Олег Новицкий, официально завершена, космонавт возвращается в родной город Червень, сообщили в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
Дома наш земляк планирует встретиться с мамой и съездить с родными по памятным местам страны. Первая экскурсия, признался он, пройдет в Брестской крепости.
"Очень историческое место. И в плане воспитания молодежи, своей и земляков. Нужно посетить это место", — сказал Новицкий.
Космонавт везет на родину ложемент (сиденье) своего кресла, которое было установлено на корабле "Союз", прозвучало в эфире телеканала. Этот подарок он передаст в один из белорусских музеев.
В конце декабря или в январе Новицкого ждет новая медицинская комиссия. В случае, если его признают годным, уроженец Беларуси снова отправится на орбиту.
Олег Новицкий накануне
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Известный белорус везет с собой подарок – ложемент своего кресла, который подарит одному из музеев страны.
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