Число ВИЧ-инфицированных в Минской области выросло почти на 10%

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Количество ВИЧ-инфицированных людей в Минской области за семь месяцев 2017 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом почти на 10%, сообщили Sputnik в пятницу в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".



© Pixabay Всплеск фактов заражения ВИЧ отмечают в Гомельской области

"За январь-июль 2017 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области составил 18,3 случая на 100 тысяч населения", – сказали в центре.

Там также сообщили, что данный показатель превышает аналогичный в 2016 году на 9,6% – тогда было зарегистрировано 16,7 случая на 100 тысяч.

По информации эпидемиологов, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. При этом в общей структуре инфицированных лиц больше всего мужчин – 58,7%, доля женщин составляет 41,3%.

Специалисты констатируют, что основным путем заражения ВИЧ является половой (58,6%), при внутривенном введении наркотиков – 37,2%.