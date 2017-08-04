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Число ВИЧ-инфицированных в Минской области выросло почти на 10%

04.08.2017 20:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг – Sputnik. Количество ВИЧ-инфицированных людей в Минской области за семь месяцев 2017 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом почти на 10%, сообщили Sputnik в пятницу в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

Число ВИЧ-инфицированных в Минской области выросло почти на 10%
© Pixabay
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"За январь-июль 2017 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области составил 18,3 случая на 100 тысяч населения", – сказали в центре.

Там также сообщили, что данный показатель превышает аналогичный в 2016 году на 9,6% – тогда было зарегистрировано 16,7 случая на 100 тысяч.

По информации эпидемиологов, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. При этом в общей структуре инфицированных лиц больше всего мужчин – 58,7%, доля женщин составляет 41,3%. 

Специалисты констатируют, что основным путем заражения ВИЧ является половой (58,6%), при внутривенном введении наркотиков – 37,2%. 

 
Теги: Минск
 
 
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В общей структуре инфицированных лиц в столичной области больше всего мужчин – 58,7%.

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