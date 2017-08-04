МИНСК, 5 авг — Sputnik. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Беларуси признал проблему ночных мотогонщиков в Минске и пообещал с ней разобраться.

Жители районов Юго-Запад и Малиновка в летнее время по ночам страдают от байкеров, которые целыми группами, на большой скорости, без глушителей и часто — на одном колесе, гоняют друг за другом по проспекту Дзержинского и соседним улицам. Мотоциклисты создают не только аварийные ситуации, но и шум, мешающий отдыхать — рев моторов порой оглушает.



© Sputnik / Елена Васильева Опрос Sputnik: мешают ли байкеры на дорогах в Минске

Sputnik обратился за комментарием к временно исполняющему обязанности по должности Министра внутренних дел генерал-майором милиции Ивану Подгурскому во время прямой линии, которая проходила в субботу с 9:00 до 12:00.

Следует отметить, что дозвонится до такого высокого чина оказалось совсем просто: после 12 минут ожидания, во время которых робот постоянно напоминал корреспонденту номер его очереди среди звонивших, трубку взял сам Иван Николаевич, который, выслушав корреспондента, отметил: "Есть такая проблема, надо признать. Я поручу сотрудникам ГАИ, чтобы они отрегулировали ситуацию".

Как ранее сообщал Sputnik, в августе главы различных министерств и ведомств Беларуси проводят прямые линии с гражданами.

В субботу можно было позвонить не только Подгурскому, но и министру связи и информатизации Сергею Попкову, министру сельского хозяйства и продовольствия Леониду Зайцу, министру финансов Владимиру Амарину, председателю Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилину, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктору Назаренко.

Через неделю, в субботу 12 августа с 9 до 12 любой белорус сможет задать свои вопросы министру архитектуры и строительства Анатолию Черному и председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов будет на прямой линии 19 августа, а 26-ого вы сможете поговорить напрямую с министром антимоно

В третью субботу месяца — 19 августа — с гражданами будет министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министру культуры Борис Светлов и министр обороны Андрею Равкову.

Телефоны прямых линий можно узнать на сайте министерств и ведомств, руководители которых планируют пообщаться с гражданами, а также на официальном сайте белорусского правительства.