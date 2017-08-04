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Снова очереди на границе с Литвой: выезда ждут более 400 фур
05.08.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. В субботу традиционные очереди из большегрузных фур отмечаются на западной границе Беларуси: по данным Госпогранкомитета, выезда из Беларуси ожидает в общей сложности более 400 автомобилей.
Так, по данным ГПК на 12:00, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди находятся 170 грузовых автомобилей, в "Привалке" — 125, в "Беняконях" — 69, в "Котловке" — 60.
Также на границе с Латвией в пункте пропуска "Урбаны" своей очереди ожидают 130 большегрузов, в "Григоровщине" находятся еще 35. На границе с Польшей в пункте пропуска "Брест" своей очереди ждут 30 легковых автомобилей.
Очереди на белорусско-литовской границе наблюдаются традиционно в выходные дни, в ряде случаев они были связаны со сбоями в работе компьютерного оборудования на литовской стороне. Кроме того, литовское направление является самым востребованным для экспорта белорусских товаров и транзита грузов в литовские порты. Белорусские пограничники и таможенники периодически встречаются с литовскими коллегами, пытаясь решить вопрос очередей на границе, но пока эта проблема остаётся актуальной.
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Самые большие очереди, традиционно, в "Каменном Логе" и "Привалках", небольшие очереди и на границе с Латвией, выезд в Польшу свободный.
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