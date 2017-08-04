В Украине заведено уголовное дело на группу Scooter за посещение Крыма

МИНСК, 5 авг — Sputnik. На Украине завели уголовное дело на немецкую группу Scooter за выступление на территории Крыма, сообщает украинское "Общественное радио".

Один из депутатов Верховной рады обвинил музыкантов нарушении "порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". В прокуратуре отметили, что немецким электронщикам грозит до восьми лет тюрьмы.

Группа Scooter приехала в Крым для участия в фестивале ZBFest, который проходит в Балаклаве. На сцене фестиваля группа выступила с эффектным мультимедийным шоу, исполнила все свои известные хиты и пообещала крымчанам "увидеться в следующий раз". Перед концертом музыканты также посетили Севастополь.

Как писал ранее немецкий таблоид "Bild", Киев предупреждал группу о возможных последствиях посещения полуострова: им грозят штрафные санкции, в частности, запрет на въезд на Украину. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией украинских властей, а вокалист Scooter Эйч Пи Бакстер заявил, что едет в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты". "У нас есть, что им показать", — добавил он.

В пятницу стало известно, что участники группы попали в базу украинского сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями с конфиденциальными данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также российских и украинских деятелей культуры и искусства.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.