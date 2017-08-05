Вузы завершают подведение итогов зачисления на платное отделение

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Большинство вузов Беларуси подведут итоги зачисления на платную форму получения образования, абитуриентов обещают проинформировать об их статусе через сайты вузов.

В минувшую пятницу высшие учебные заведения Беларуси завершили прием документов от абитуриентов, желающих получать образование на платной форме. В выходные комиссии всех факультетов занимались сверкой документов. Педагоги пересчитали суммарный балл и подготовили протокол допуска.

Ожидается, что проходной балл вырастет и на платном отделении, в основном за счет физико-математических специальностей — там средний балл у абитуриентов заметно выше, чем в прошлом году.

Средняя стоимость первого курса в ведущих вузах Беларуси в 2017/2018 учебном году составит 2200-2500 рублей.

Неделю назад закончилось зачисление студентов на бюджетную форму получения образования.