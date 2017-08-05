|
Вузы завершают подведение итогов зачисления на платное отделение
06.08.2017 14:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Большинство вузов Беларуси подведут итоги зачисления на платную форму получения образования, абитуриентов обещают проинформировать об их статусе через сайты вузов.
© Sputnik/ Любоў Каспяровіч
В минувшую пятницу высшие учебные заведения Беларуси завершили прием документов от абитуриентов, желающих получать образование на платной форме. В выходные комиссии всех факультетов занимались сверкой документов. Педагоги пересчитали суммарный балл и подготовили протокол допуска.
Ожидается, что проходной балл вырастет и на платном отделении, в основном за счет физико-математических специальностей — там средний балл у абитуриентов заметно выше, чем в прошлом году.
Средняя стоимость первого курса в ведущих вузах Беларуси в 2017/2018 учебном году составит 2200-2500 рублей.
Неделю назад закончилось зачисление студентов на бюджетную форму получения образования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информацию со списками зачисленных студентов учебные учреждения разместят на своих сайтах в сети.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии