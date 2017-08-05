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Повторная петиция: минчане просят назвать аэропорт именем Скорины

06.08.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Активисты в день пятисотлетия белорусского книгопечатания потребовали повторно рассмотреть возможность дать Национальному аэропорту Минск имя Франциска Скорины.

Повторная петиция: минчане просят назвать аэропорт именем Скорины
© Sputnik / Виктор Толочко
Пятьсот лет "Псалтири" Скорины: Беларусь отмечает юбилей книгопечатания

В 2016 году представители белорусской интеллигенции составили обращение в честь 500-летия белорусского книгопечатания: 6 августа 1517 года Франтишек Скорина напечатал "Псалтырь". По этому поводу ученые просили присвоить минскому аэропорту имя нашего Первопечатника. Обращение было направлено президенту Александру Лукашенко, премьер-министру Андрею Кобякову, а также в Мингорисполком и городской совет.

"Сегодня, 6 августа 2017 года, в день 500-летнего юбилея белорусского книгопечатания, ничего из того, о чем говорилось год назад, не реализовано. Мы, нижеподписавшиеся под данным коллективным обращением, требуем повторного рассмотрения обращения и достойного увековечения памяти первого белорусского книгопечатника", — сообщили активисты в повторном обращении.

В 2016 году в коллективном обращении требовали не только назвать аэропорт именем первопечатника, но и инициировать установку памятников Скорине в центре Вильнюса, Кракова, Киева и Москвы силами белорусской стороны.

Планировалось также назвать в честь Скорины одну из центральных минских магистралей. Среди предполагаемых вариантов было объединение улицы Свердлова и Маяковского или Сурганова и Орловскую в новый проспект. Также предлагалось рассмотреть возможность назвать именем Скорины улицы Чкалова и Московскую или вернуть проспекту Независимости прежнее название.

Кроме того, активисты настаивали на учреждении новой даты белорусского дня печати: вместо 5 мая — 6 августа, по дате подписания в печать первой книги Скорины.

27 июля 2016 года министр культуры Светлов заявил, что поддерживает идею присвоения Национальному аэропорту имени Франциска Скорины, а также сообщил о том, что Министерство культуры уже направило необходимые обращения в соответствующие государственные структуры по поводу нового названия аэропорта. Планировалось, что вопрос придания аэропорту нового имени будет решен до конца года.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще в 2016 году министр культуры Светлов заявил, что поддерживает идею присвоения Национальному аэропорту имени Франциска Скорины.

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