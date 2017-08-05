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Память жертв бомбардировки Хиросимы почтили в Японии

06.08.2017 16:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Траурная церемония в память о жертвах ядерной бомбардировки Хиросимы прошла в Мемориальном парке мира, который расположен в пострадавшем от бомб городе.

В своем заявлении мэр Хиросимы Кадзуми Матсуи призвал японское правительство ратифицировать договор о запрете ядерного оружия.

Память жертв бомбардировки Хиросимы почтили в Японии
© Sputnik Игорь Костин
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"Необходимо проявить пацифизм, который закреплен к Конституции страны, и сделать все возможное, чтобы преодолеть разрыв между ядерными и неядерными державами", — заявил градоначальник, призвав приложить максимум усилий для ратификации Конвенции о запрещении ядерного оружия.

В 2017 году 7 июля 125 стран членов ООН подписали первый договор, который полностью запрещает ядерное оружие, но для того, чтобы он вступил в силу, его должны ратифицировать 50 стран.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей речи не затронул тему договора, однако заявил, что страна будет придерживаться трех принципов: не создавать ядерное оружие, не владеть им и не разрешать размещать на своей территории.

В церемонии приняли участие представители 80 стран, в том числе США и Россия, которые владеют ядерным оружием, но не участвуют в подписании договора, который полностью запрещает его использование.

В августе 1945 года американские атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

 
Теги: Минск
 
 
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Сброшенные на Японию в 1945-м американские ядерные бомбы стали причиной смерти 215 тысяч человек.

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