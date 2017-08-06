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Что земляне хотят сказать космосу

06.08.2017 23:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Руководство американского космического агентства NASA запустило конкурс на лучшее сообщение в соцсети.

С 1 по 15 августа пользователи могут публиковать в интернете свои варианты с использованием хэштега MessageToVoyager.

При этом сообщение должно быть не более 60 символов и опубликовано в "Фейсбуке", "Твиттере" или "Инстаграме". Лучшее послание, выбранное при помощи общественного голосования, специалисты NASA запишут на золотую пластинку и отправят в космос на зонде "Вояджер-1".

Пользователи сети уже принялись составлять сообщения для зонда. Кто-то желает рассказать космосу, что на земле есть булочки с корицей.

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