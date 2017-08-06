МИНСК, 6 авг — Sputnik. Девятилетний Джек Дэвис откликнулся на открытую вакансию NASA и изъявил желание занять место "офицера планетарной защиты".

В обязанности офицера планетарной защиты входит защита других планет от земного биологического материала в ходе космических миссий.

"Хоть мне и девять лет, я думаю, что я подошел бы для этой работы. Одна из причин заключается в том, что, по мнению моей сестры, я инопланетянин, я также посмотрел почти все возможные фильмы о космосе и инопланетянах. Я молод, поэтому смогу научиться думать как инопланетянин", — написал Джек.

Школьник рассказал, что хочет получить должность потому, что хорошо играет в видеоигры и хочет посмотреть фильм "Люди в черном".

Директор департамента планетарных наук NASA Джеймс Грин в ответном письме посоветовал Джеку хорошо учиться и предположил, что однажды увидит его в NASA.