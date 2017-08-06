Хит продаж – свечи в виде сала: как Беларусь наращивает экспорт свечей

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Экспорт декоративных свечей из Беларуси вырос вдвое в этом году, рассказал в эфире радио "Мир" учредитель компании по производству свечей Роман Королев.

Белорусские свечи отправляют в США, Европу, Россию, Австралию, Африку. В странах СНГ хитом продаж стали свечи в виде сала, для производства которых нужно до семи слоев парафина и приправы для специфического запаха.

"Свеча в виде сала пахнет салом. Мы добавляем натуральные приправы: тот же тмин, укроп. Люди могут даже перепутать, когда им дарят, и поставить на стол. Потому что мы используем оригинальную доску. Сами же ее изготавливаем", — рассказал радио "Мир" Королев.

Основным производителем парафина и свечного воска в Беларуси считается ОАО "Завод горного воска". В настоящее время предприятие является монополистом по производству модельных составов, парафинов нефтяных твердых, канатных смазок, пластичных смазок, защитных восков, парафиновых эмульсий на белорусском рынке и выпускает более 50 наименований продукции. Доля экспорта в реализации продукции составляет 80%.