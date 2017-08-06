ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хит продаж – свечи в виде сала: как Беларусь наращивает экспорт свечей

06.08.2017 21:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Экспорт декоративных свечей из Беларуси вырос вдвое в этом году, рассказал в эфире радио "Мир" учредитель компании по производству свечей Роман Королев.

Хит продаж – свечи в виде сала: как Беларусь наращивает экспорт свечей
© Фото: Angelina Pischikova
Дизайнер из Беларуси получила серебряного "Каннского льва"

Белорусские свечи отправляют в США, Европу, Россию, Австралию, Африку. В странах СНГ хитом продаж стали свечи в виде сала, для производства которых нужно до семи слоев парафина и приправы для специфического запаха.

"Свеча в виде сала пахнет салом. Мы добавляем натуральные приправы: тот же тмин, укроп. Люди могут даже перепутать, когда им дарят, и поставить на стол. Потому что мы используем оригинальную доску. Сами же ее изготавливаем", — рассказал радио "Мир" Королев.

Основным производителем парафина и свечного воска в Беларуси считается ОАО "Завод горного воска". В настоящее время предприятие является монополистом по производству модельных составов, парафинов нефтяных твердых, канатных смазок, пластичных смазок, защитных восков, парафиновых эмульсий на белорусском рынке и выпускает более 50 наименований продукции. Доля экспорта в реализации продукции составляет 80%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производители рассчитывают в этом году отправить за рубеж 200 тонн свечей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Русый: мы научились в зонах до 5 кюри выращивать чистую от радиации продукцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика