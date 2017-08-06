Эксперт: снижение рождаемости имеет объективные причины

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Снижение рождаемости связано с небольшим количеством женщин репродуктивного возраста, считает доцент кафедры БГЭУ, кандидат наук Анна Ящук.

"Один из вариантов решения демографической проблемы — привлечение эмигрантов, но пока есть возможность решить проблему своими силами, нужно попытаться это сделать. Если бы высококлассные специалисты приехали к нам в страну, мы бы их поблагодарили, но сейчас приезжает и другая категория людей", — пояснила Ящук в эфире телеканала ОНТ.

Она отметила, что минимальная рождаемость — у среднего класса. Речь о людях с высоким уровнем образования и невысокими доходами.

"Было бы хорошо, если бы именно в этой среде повысилась рождаемость. Тогда мы бы говорили о качественном человеческом капитале. Болевая точка пока что в уровне дохода, стоит рассмотреть введение обязательного родительского пособия, дополнительной выплаты родителю в течение первого года жизни ребенка. Это компенсация части дохода, потерянной при выходе в декретный отпуск", — отметила эксперт.

Она также признала, что в Беларуси необходимо ввести гибкие формы занятости для родителей в декретном отпуске. Эксперт отметила положительную динамику в демографической картине.

"Даже если в ближайшее время нас не станет 10 миллионов человек, но мы останемся на отметке в 9,5 миллионов, это хорошо", — уверена Ящук.