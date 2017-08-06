Одежда секонд-хенд: рука помощи или возможность подзаработать?

К секонд-хенду в нашем обществе достаточно разное отношение — одни называют его "одеждой мертвых людей" и принципиально не заглядывают в подобные магазинчики, другие нехотя признаются, что все-таки бывают в них — не от хорошей жизни, третьи азартно шерстят свежий ассортимент и знают графики обновления товара во всей округе. Потому что, по их мнению, там за копейки можно "отыскать настоящие жемчужины".

"Есть и еще один тип покупателей — секондом ведь сейчас форцуют, как джинсами в 80-х. Утром в Ждановичах к свежему раскладу товара человек по 500 съезжается — все перекупщики. Охотятся за брендами. Потом через интернет продают как "чуть поношенные вещи из личного гардероба — самолично в UK покупал", — рассказал Sputnik один из "ветеранов" бизнеса Алексей. Секонд-хендом он занимается с 2001 года и знает об этой кухне не понаслышке.

По ощущениям, магазины секонд-хенда сегодня растут быстрее, чем крупные сети ритейла, которые то объявляют о своем приходе, то передумывают приходить в Беларусь. Магазины секонда же ни о чем не объявляют, а без помпы открываются в каждом более-менее пригодном для этого здании во всех городах страны.

"Многие, кто раньше на рынке торговал с раскладушек, теперь предпочитают открывать магазины", — рассказывает Алексей.



© Sputnik/ Обувь в магазинах секонд-хенд не пользуется большим спросом

Здесь много случайных людей

Секонд считается легким бизнесом, войти в него просто — достаточно купить оптом тюк товара и продавать в розницу, серьезных стартовых средств не требуется. Но здесь — как и в любом другом деле — все зависит от того, что ты от него хочешь — на буханку хлеба заработать или "завоевать мир". Будете ли вы распродавать свой товар с развалов в Ждановичах или откроете магазин "с претензией" — вопрос исключительно вашего стартового капитала и амбиций.

Быть может потому, уверен Алексей, секондом занимается немало случайных людей, тех, кто пришел на какое-то время перебиться, ведь заниматься им может любой ИП-шник, для этого необязательно регистрировать предприятие. К тому же работают продавцы секонд-хенда по упрошенной системе налогообложения (УСН) — все платят 5% от выручки.

Впрочем, куда выгоднее работать не с оптовиками, а возить секонд самостоятельно — так можно заработать куда больше. При ставке таможенных пошлин 2 евро за килограмм практически исключена вероятность нелегального ввоза — просто потому, что овчинка выделки не стоит, слишком невысокая ставка таможенных пошлин. Другое дело, что, учитывая очень удобные условия, под видом одежды секонд-хенд иногда пытаются провозить товар подороже — спарывают с новых вещей этикетки и даже ярлыки, а потом пришивают их вновь.

"И не важно, какой это будет товар — мужской, женский, детский, товар люкс или крем-премиум. Не секрет — если товары категорий "крем" или "премиум" — до 70% будет новых вещей. Этикеток не будет, но вещи будут новые, даже в упаковках", — объясняет нехитрую арифметику бизнеса Алексей.



© Sputnik/ Зато детская одежда всегда в цене

Так все-таки растет или сокращается?

Несмотря на достаточно лояльные условия, рынок секонда постепенно сокращается.

"За последние года два он уменьшился примерно наполовину. По-прежнему в цене детские вещи. Эти, думаю, будут пользоваться спросом всегда. Но это далеко не первый спад в нашей жизни — во время потребительского бума 2009 — 2011 годов в секонде мало кто одевался. Но как только уровень дохода падает — у нас покупателей прибавляется. Люди всегда хотят новое. Но не всегда могут себе позволить. И даже те, кто приезжает в Ждановичи на электричках из деревень, идут на секонд не потому, что хотят или им эти бренды нужны, пусть и б/у. Просто денег нет. На мой взгляд, корме детских вещей одежду секонд-хенд особой выгоды покупать нет. Ведь если вещь хоть чуть-чуть носилась, она не ходит так, как новая, изнашивается быстрее", — откровенно признается Алексей.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы в 2016 году сократили многие потребительские расходы

Но хоронить секонд-хенд, по мнению Алексея, не стоит. Весь он не отомрет. Хотя бы потому, что это очень распространенное явление во многих странах мира.

"Если вы проедете по Польше, по Германии — такие магазины там можно встретить повсеместно. А оптовые склады секонда в Европе — это огромные ангары, размером каждый, как все павильоны "Мира мод" Ждановичей вместе взятые. Хотя на западе хватает дешевой новой одежды, но одежда секонд-хенд пользуется спросом", — уточняет Алексей.

Половина товара — нашего

"Ловцы жемчуга" — называют в шутку тех, кто пытается отыскать в развалах подержанной одежды хорошие вещи. И не для себя, чаще всего, а для перепродажи.

"Одежду стирают, чистят, чтобы производила впечатление личной вещи, которую носил сам, чтобы не пахло секондом. Раньше, когда обрабатывали вещи в основном формальдегидом — запах выдавал без вариантов, за несколько метров, а сейчас делают дезинфекцию инертным газом — он не имеет такого ужасного запаха. Поэтому хотя Ждановичи уже не торгуют хорошим секондом, утром в выходной день, когда здесь только выгружают товар, человек до 500 приходит и начинают выхватывать друг у друга их рук. Естественно, все охотятся за марками, а потом их перепродают. На любой доске объявлений в интернете половина товара — нашего", — рассказал Алексей.

Гуманитарка, секонд или сток?

Несмотря на то, что одежда секонд-хенд — явление в нашей жизни вполне привычное, до сих пор существует множество кривотолков о его происхождении. Одни свято уверены, что это — гуманитарная помощь, собранная сердобольными европейцами для менее благополучных соседей, другие — что это отходы магазинов, есть и такие, кто шутит, что секонд-хенд — это "одежда мертвых людей".



© Sputnik/ Некоторые охотятся исключительно за брендовой одеждой

На самом деле все не совсем так. Гуманитарная помощь, конечно, собирается в Европе, но она и распределяется по своим каналам — через Красный Крест, религиозные общины, местные органы власти. К секонд-хендам она не имеет никакого отношения.

Одежда секонд-хенд — это самостоятельное направление. Жители США, Англии или других стран с высоким уровнем дохода и индексом потребления сдают свои ношеные вещи в специальные ящики в крупных торговых центрах. Это очень распространенная практика — "бабушкиных запасов" там никто не хранит.

"Заморачиваться одеждой и беречь ее там не принято — один сезон — и наступает на пятки реклама новой коллекции масс-маркета. Купили новое — сдали старое. Естественно, бесплатно. Стоимость у подержанной одежды появляется в процессе ее сортировки, дезинфекции, транспортировки", — объясняет Алексей.

А вот стоковые вещи — это совсем другое. Это новые вещи, которые по каким-то причинам не продались в магазинах, которых осталось по одной единице от партии — т.е. нет размерного ряда и продавать их в обычной торговой сети уже нельзя.

"Чаще всего это микс каких-то брендов, непроданные остатки больших магазинов. Самый простой сток стоит от 22 евро за килограмм — и это цена по закупке. А если там будут "именные" марки типа Gucci или Dolce & Gabbana, Versace, цена может быть до 45 евро за килограмм или поштучно", — рассказывает Алексей.

Нас не надо бояться

Многие покупатели рассуждают — лучше купить качественную продукцию секонд-хенд, чем товары белорусского легпрома, которые после первой же стирки растянутся или полиняют. Представители официальной торговли неоднократно высказывали мнение, что секонд-хенд — угроза белорусским предприятиям, которые не могут выдержать конкуренции с подобными вещами. Алексей говорит об этом просто:

"Я считаю, что не секонд-хенд может навредить нашей легкой промышленности. Мы ей не конкуренты — хотя бы потому, что там все-таки новые вещи. Если им кого-то и следует опасаться, так это ритейла, который стремится на наш рынок. Эти франчайзинги — монстры масс-маркета. И куча всяких полулегальных азиатских выставок, котрые все чаще открываются в различных домах культуры. Там торгуют без всяких сертификатов чем попало — вот где реальная угроза и для потребителей, и для производителей. А мы просто занимаем свою узкую нишу", — заключил Алексей.