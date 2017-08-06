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Адаму Мальдису исполняется 85 лет

07.08.2017 07:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белорусский публицист, критик, литературовед Адам Мальдис празднует восьмидесятипятилетний юбилей.

Адаму Мальдису исполняется 85 лет
© Фото: страница магазина "Логвінаў" в Facebook
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Родился Мальдис 7 августа 1932 года в крестьянской семье в деревне Россолы Ошмянского повета. Когда будущему публицисту и литературоведу было 23 года, он закончил факультет журналистики БГУ, а после этого работал секретарем в радошковичской районной газете "Сцяг Ільіча".

В 1959 году поступил в аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы Академии наук БССР, после ее окончания в 1962 году работал научным сотрудником. В 1963 году Мальдис защитил кандидатскую диссертацию на тему "Белорусско-польские литературные взаимосвязи во второй половине XIX века". Мальдис заведовал отделом белорусской дооктябрьской литературы в Институте литературы, а в 1986 году защитил докторскую диссертацию на тему "Закономерности развития белорусской литературы переходного периода".

Белорусам Мальдис известен еще и как друг писателя Владимира Короткевича. В интервью, посвященных литератору, Мальдис не единожды рассказывал о теплых дружеских отношениях, которые у них сложились. Даже жили писатель и критик долгое время по соседству.

"Нас познакомила женщина — куда ж без прекрасной дамы. Моя коллега Валентина Гапова сказала, что недавно в журнале "Полымя" интересный писатель Короткевич опубликовал главы романа "Нельзя забыть" ("Леониды не вернутся к Земле"). Там как раз про "мой" XIX век — я должен его прочитать", — рассказал Sputnik профессор Мальдис.

В свои 85 лет Мальдис по-прежнему увлечен работой, но порой соглашается на интервью.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский публицист, друг известного писателя Владимира Короткевича, Адам Мальдис празднует свой юбилей.

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