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Экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева наконец похоронят в Москве
07.08.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который скончался больше месяца назад, в понедельник похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает
"Олега Яковлева похоронят на Троекуровском кладбище", — сказал Лукинов.
После смерти Яковлева кремировали, супруга экс-"Иванушки"
О месте на Ваганьковском для Яковлева просила и певица Диана Гурцкая, которая является председателем комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства. Однако, судя по всему, решить вопрос положительно так и не получилось.
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Музыкант умер больше месяца назад, но все это время его близкие не могли согласовать место погребения.
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