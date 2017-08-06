МИНСК, 7 авг — Sputnik. Экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который скончался больше месяца назад, в понедельник похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного продюсера Центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

"Олега Яковлева похоронят на Троекуровском кладбище", — сказал Лукинов.

Яковлев умер 29 июня в одной из московских больниц после тяжелой пневмонии . Артисту было 47 лет. С 1998 по 2013 он был солистом одной популярной группы "Иванушки International", потом занялся сольной карьерой.

После смерти Яковлева кремировали, супруга экс-"Иванушки" Александра Куцевол все это время пыталась добиться от московских властей разрешение на место на Ваганьковском кладбище . На этом закрытом кладбище в центре Москвы захоронены многие известные люди — актер Александр Абдулов, музыкант и поэт Владимир Высоцкий, составитель толкового словаря Владимир Даль и многие другие знаковые личности. Супруга Яковлева признавалась, что хотела бы получить участок, на котором можно было поставить памятник, чтобы поклонникам было где вспомнить кумира.

О месте на Ваганьковском для Яковлева просила и певица Диана Гурцкая, которая является председателем комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства. Однако, судя по всему, решить вопрос положительно так и не получилось.