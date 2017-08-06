Конкурс имени Стенина назвал имена лучших молодых фотографов 2017 года

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" объявила победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2017 года. Обладателями первых мест в номинации "Главные новости" стали фотожурналисты Фандулвази Джайкло (ЮАР) с репортажной фотографией "Протесты в городе Грабу" и Алехандро Мартинес Велес (Испания) с пронзительной фотосерией "Беженцы в Белграде".



© Фото: Stenincontest Протесты в г. Грабу (ЮАР) - Фандулвази Джайкло, ЮАР

В номинации "Моя планета" первого места удостоились яркая по цвету и фактуре одиночная фотография "Культура селфи" журналистки из Сербии Елены Янкович и фотографическая серия российского журналиста Павла Волкова "Другая реальность" о человеке, избравшем жизнь вдали от больших городов.



© Фото: Stenincontest Культура селфи - Елена Янкович, Сербия

Номинация "Спорт" стала победной для участников из России — все призовые места в ней были отданы молодым фотожурналистам из Москвы, Владивостока и Великого Новгорода. Первого места в этой номинации удостоены новгородец Константин Чалабов с фотографией "Элегантный болельщик", зафиксировавшей мгновение из истории Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, и москвич Алексей Филиппов с фотосерией "На кончиках пальцев" о победах и преодолениях в одном из красивейших видов спорта — гимнастике.



© Фото: Stenincontest Элегантный болельщик - Константин Чалабов, Россия

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" обладателями первых мест стали фотожурналисты из России и Италии. В одиночной категории победила работа россиянина Валентина Егоршина "Лицо из прошлого" , перекликающаяся с темой 100-летнего юбилея Революции 1917 года. Среди фотосерий этой номинации лучшей стала работа итальянского фотожурналиста Данило Гарсия Ди Мео "Что?" о мужестве и воле к жизни молодой итальянки Амбре.



© Фото: Stenincontest Другая реальность - Павел Волков, Россия

"С каждым годом ширится география конкурса — в 2017 году в нем приняли участие молодые фотожурналисты уже из 76 стран мира. Работы этого года, отмеченные наградами конкурса, еще раз доказывают, что молодые фотожурналисты очень точно реагируют на самое главное и значимое, что происходит в жизни людей, стран, мира в целом. И находят этому емкий и выразительный фотографический образ", — отметил директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.

В рамках конкурса в 2017 году были учреждены специальные призы для его участников в трех номинациях — "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами трех номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Европейская мечта" Анны Пантелия (Греция) и фотосерия "Беженцы в Белграде" Алехандро Мартинеса Велеса (Испания) в номинации "Главные новости", отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию"; одиночная фотография "Театр без границ" Анара Мовсумова (Россия) в номинации "Моя планета", отмеченная специальным призом Шанхайской объединенной медиагруппы (ШОМГ); фотосерия "Беззвучный крик" Шахневаза Кхана (Бангладеш), отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ.

Полный список победителей и призеров конкурса опубликован на сайте stenincontest.ru . Награждение победителей и открытие выставки состоится 7 сентября 2017 года в Центре фотографии им. братьев Люмьер, где будет объявлено, кто станет обладателем самой главной награды конкурса — "Гран-при". Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2017 году на конкурс, который проходит третий год подряд, было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV , Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru , общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , информационно-новостной портал KP.ru , информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo . Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik , информационное агентство Askanews , медиахолдинг Independent Media , информационное агентство Notimex , новостное агентство ANA , телеканал и портал RT , The Royal Photographic Society , Shanghai United Media Group (SUMG) , информационное агентство Xinhua , новостное агентство ANDES . В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии , агентство ГеоФото , портал Photo-study.ru , онлайн журнал Bleek Magazine , Союз журналистов Москвы , Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России , информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе" .