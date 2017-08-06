БГПУ отчитался о проходных баллах на платную форму обучения

. Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка в воскресенье разместил на своем сайте информацию об итогах зачисления на платную форму получения образования, передает Sputnik. МИНСК, 7 авг — Sputnik
В минувшую пятницу высшие учебные заведения страны завершили прием документов от абитуриентов, которые жалели получать образование на платной форме.
Самый высокий в БГПУ проходной балл — на филологическом факультете по специальности "Русский язык и литература". На ряд специальностей были зачислены все абитуриенты, подавшие заявления.
Дневная форма получения образования, на платной основе:
Институт инклюзивного образования
Логопедия — проходной балл 174
Тифлопедагогика — проходной балл 172 (полупроходной 169)
Сурдопедагогика — проходной балл 173
Олигофренопедагогика — проходной балл 176
Институт психологии
Практическая психология — проходной балл 174 (полупроходной 171)
Психология (со специализациями: пед.сих, псих.предприм.деят., псих.сем.отнош., соц.псих.) — проходной балл 170 (полупроходной 168)
Исторический факультет
История и обществоведческие дисциплины — проходной балл 202
История и мировая художественная культура — проходной балл 179
История и экскурсионно-краеведческая работа — проходной балл 171
Факультет дошкольного образования
Дошкольное образование — проходной балл 176
Факультет естествознания
Биология и химия — проходной балл 169
Биология и география — проходной балл 129
Факультет начального образования
Начальное образование — проходной балл 188
Факультет социально-педагогических технологий
Социальная педагогика — проходной балл 150
Социальная и психолого-педагогическая помощь — проходной балл 162
Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) — проходной балл 154 (полупроходной 153)
Факультет физического воспитания
Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) — проходной балл 182
Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) — проходной балл 179
Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) — проходной балл 183 (полупроходной 182)
Физическая культура (лечебная) — проходной балл 188
Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность — проходной балл 180
Факультет эстетического образования
Изобразительное искусство и компьютерная графика — проходной балл 201
Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
Музыкальное искусство и мировая художественная культура — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
Музыкальное искусство, ритмика и хореография — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
Физико-математический факультет
Физика и информатика — проходной балл 141
Математика и информатика — проходной балл 184
Филологический факультет
Белорусский язык и литература — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
Белорусский язык и литература. Иностранный язык — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
Русский язык и литература — проходной балл 261
Русский язык и литература. Иностранный язык — проходной балл 141
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В выходные дни комиссии всех факультетов сверяли документы, пересчитали суммарный балл и готовили протокол допуска.
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