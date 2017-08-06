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БГПУ отчитался о проходных баллах на платную форму обучения

07.08.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка в воскресенье разместил на своем сайте информацию об итогах зачисления на платную форму получения образования, передает Sputnik.

БГПУ отчитался о проходных баллах на платную форму обучения
© Sputnik/
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В минувшую пятницу высшие учебные заведения страны завершили прием документов от абитуриентов, которые жалели получать образование на платной форме.

Самый высокий в БГПУ проходной балл — на филологическом факультете  по специальности "Русский язык и литература". На ряд специальностей были зачислены все абитуриенты, подавшие заявления.

Дневная форма получения образования, на платной основе:

Институт инклюзивного образования

  • Логопедия — проходной балл 174
  • Тифлопедагогика — проходной балл 172 (полупроходной 169)
  • Сурдопедагогика — проходной балл 173
  • Олигофренопедагогика — проходной балл 176

Институт психологии

  • Практическая психология — проходной балл 174 (полупроходной 171)
  • Психология (со специализациями: пед.сих, псих.предприм.деят., псих.сем.отнош., соц.псих.) — проходной балл 170 (полупроходной 168)

Исторический факультет

  • История и обществоведческие дисциплины — проходной балл 202
  • История и мировая художественная культура — проходной балл 179
  • История и экскурсионно-краеведческая работа — проходной балл 171

Факультет дошкольного образования

  • Дошкольное образование — проходной балл 176

Факультет естествознания

  • Биология и химия — проходной балл 169
  • Биология и география — проходной балл 129

Факультет начального образования

  • Начальное образование — проходной балл 188

Факультет социально-педагогических технологий

  • Социальная педагогика — проходной балл 150
  • Социальная и психолого-педагогическая помощь — проходной балл 162
  • Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) — проходной балл 154 (полупроходной 153)

Факультет физического воспитания

  • Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) — проходной балл 182
  • Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) — проходной балл 179
  • Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) — проходной балл 183 (полупроходной 182)
  • Физическая культура (лечебная) — проходной балл 188
  • Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность — проходной балл 180

Факультет эстетического образования

  • Изобразительное искусство и компьютерная графика — проходной балл 201
  • Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
  • Музыкальное искусство и мировая художественная культура — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
  • Музыкальное искусство, ритмика и хореография — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления

Физико-математический факультет

  • Физика и информатика — проходной балл 141
  • Математика и информатика — проходной балл 184

Филологический факультет

  • Белорусский язык и литература — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
  • Белорусский язык и литература. Иностранный язык — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления
  • Русский язык и литература — проходной балл 261
  • Русский язык и литература. Иностранный язык — проходной балл 141
 
Теги: Минск
 
 
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В выходные дни комиссии всех факультетов сверяли документы, пересчитали суммарный балл и готовили протокол допуска.

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