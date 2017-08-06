БГПУ отчитался о проходных баллах на платную форму обучения

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка в воскресенье разместил на своем сайте информацию об итогах зачисления на платную форму получения образования, передает Sputnik.

В минувшую пятницу высшие учебные заведения страны завершили прием документов от абитуриентов, которые жалели получать образование на платной форме.

Самый высокий в БГПУ проходной балл — на филологическом факультете по специальности "Русский язык и литература". На ряд специальностей были зачислены все абитуриенты, подавшие заявления.

Дневная форма получения образования, на платной основе:

Институт инклюзивного образования

Логопедия — проходной балл 174

Тифлопедагогика — проходной балл 172 (полупроходной 169)

Сурдопедагогика — проходной балл 173

Олигофренопедагогика — проходной балл 176

Институт психологии

Практическая психология — проходной балл 174 (полупроходной 171)

Психология (со специализациями: пед.сих, псих.предприм.деят., псих.сем.отнош., соц.псих.) — проходной балл 170 (полупроходной 168)

Исторический факультет

История и обществоведческие дисциплины — проходной балл 202

История и мировая художественная культура — проходной балл 179

История и экскурсионно-краеведческая работа — проходной балл 171

Факультет дошкольного образования

Дошкольное образование — проходной балл 176

Факультет естествознания

Биология и химия — проходной балл 169

Биология и география — проходной балл 129

Факультет начального образования

Начальное образование — проходной балл 188

Факультет социально-педагогических технологий

Социальная педагогика — проходной балл 150

Социальная и психолого-педагогическая помощь — проходной балл 162

Социальная работа (социально-педагогическая деятельность) — проходной балл 154 (полупроходной 153)

Факультет физического воспитания

Оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная) — проходной балл 182

Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная режиссура) — проходной балл 179

Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме) — проходной балл 183 (полупроходной 182)

Физическая культура (лечебная) — проходной балл 188

Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность — проходной балл 180

Факультет эстетического образования

Изобразительное искусство и компьютерная графика — проходной балл 201

Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления

Музыкальное искусство и мировая художественная культура — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления

Музыкальное искусство, ритмика и хореография — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления

Физико-математический факультет

Физика и информатика — проходной балл 141

Математика и информатика — проходной балл 184

Филологический факультет

Белорусский язык и литература — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления

Белорусский язык и литература. Иностранный язык — зачислены все абитуриенты, подавшие заявления

Русский язык и литература — проходной балл 261

Русский язык и литература. Иностранный язык — проходной балл 141