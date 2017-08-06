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Смертельная авария под Чашниками: водитель мог быть пьян

07.08.2017 13:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Чашникском районе, в котором погибли мужчина и его несовершеннолетняя дочь, сообщила Sputnik о фициальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Смертельная авария под Чашниками: водитель мог быть пьян
© Фото: ГАИ Витебской области
Трагедия под Чашниками: дети не были пристегнуты, автокресел не было

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 7 августа: 29-летний мужчина вместе с семьей (женой и двумя дочерьми) возвращался домой в деревню Коптевичи на автомобиле Audi 80. На автодороге Бочейково-Чашники водитель не справился с управлением и легковушку вынесло в кювет, где машина врезалась в дерево. В результате ДТП мужчина и его шестилетняя дочь погибли. 28-летняя женщина и двухлетняя сестра погибшей девочки находятся в больнице, их жизни вне опасности.

"По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", — сказала Сахарова.

Следователи и эксперты криминалисты провели осмотр места происшествия. Назначены экспертные исследования, проводятся допросы свидетелей, устанавливаются обстоятельства аварии.

"По предварительной информации, водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения", — обратила внимание Сахарова.

Ранее Sputnik со ссылкой на ГАИ Витебской области сообщал, что дети ехали на заднем сиденье иномарки и не были пристегнуты ремнями безопасности и без детских кресел. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Чашникском районе, в котором погибли мужчина и его...

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