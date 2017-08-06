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РБ запросит у РФ помощи в деле о подозреваемом в сутенерстве батюшке

07.08.2017 13:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Следственный комитет Беларуси планирует обратиться за правовой помощью в Россию в рамках расследования уголовного дела в отношении священника из Ленинградской области, сообщили Sputnik в понедельник в СК.

Следствием установлено, что житель Ленинградской области, находясь на территории Витебска, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебска. 3 августа россиянин был задержан сотрудниками органов внутренних дел вместе с двумя женщинами в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Санкт-Петербург.

"Готовится поручение об оказании правовой помощи в РФ, в том числе для получения информации о личности подозреваемого лица и его характеризующих данных", — сказали в СК.

Сам задержанный утверждает, что он является священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области, уточнили следователи.

В СК также рассказали, что в настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. "Подозреваемый допрошен. Следователи будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу", уточнили в СК.

Как сообщили российские СМИ, в РПЦ заявили, что священник, задержанный на витебском вокзале с двумя белорусскими ночными бабочками, будет временно запрещен в служении.

В РПЦ также не исключили возможности передачи священника Николая Киреева России в рамках порядка, предусмотренного Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, для продолжения следственных действий.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусские следователи будут ходатайствовать перед прокуратурой о применении к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, он уже допрошен.

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