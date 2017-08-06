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Расстрельный приговор: "черные риелторы" обжаловали решение суда

07.08.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Приговоренные к смертной казни "черные риелторы" из Могилева обжаловали данное решение Могилевского областного суда, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Верховного суда.

Расстрельный приговор: "черные риелторы" обжаловали решение суда
CC BY 2.0 / Thijs ter Haar / European Union Flags 2
ЕС осудил расстрельные приговоры "черным риелторам" из Могилева

Приговор по данному резонансному делу был оглашен 21 июля. Коллегия по уголовным делам Могилевского облсуда приговорила двух фигурантов дела черных риелторов к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.

"Адвокаты и сами обвиняемые поданы апелляционные жалобы. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена", — отметили в суде.

Судебное разбирательство громкому делу шло около девяти месяцев. Каждому из четырех фигурантов было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В суде первой инстанции были доказаны факты убийств шести человек и приготовление к совершению убийства еще трех, похищение человека и приготовление к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Судебное разбирательство в порядке апелляционного производства по данному делу будет проводить Верховный суд.

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