МИНСК, 7 авг — Sputnik. Приговоренные к смертной казни "черные риелторы" из Могилева обжаловали данное решение Могилевского областного суда, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Верховного суда.

Приговор по данному резонансному делу был оглашен 21 июля . Коллегия по уголовным делам Могилевского облсуда приговорила двух фигурантов дела черных риелторов к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы.

"Адвокаты и сами обвиняемые поданы апелляционные жалобы. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена", — отметили в суде.

Судебное разбирательство громкому делу шло около девяти месяцев . Каждому из четырех фигурантов было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В суде первой инстанции были доказаны факты убийств шести человек и приготовление к совершению убийства еще трех, похищение человека и приготовление к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность.