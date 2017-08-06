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Расстрельный приговор: "черные риелторы" обжаловали решение суда
07.08.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Приговоренные к смертной казни "черные риелторы" из Могилева обжаловали данное решение Могилевского областного суда, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Верховного суда.
Приговор по данному резонансному делу
"Адвокаты и сами обвиняемые поданы апелляционные жалобы. Дата судебного разбирательства в Верховном суде в порядке апелляционного производства пока не назначена", — отметили в суде.
Судебное разбирательство громкому делу
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Судебное разбирательство в порядке апелляционного производства по данному делу будет проводить Верховный суд.
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