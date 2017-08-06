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Американская история в Орше: мальчик нечаянно застрелил младшего брата
07.08.2017 16:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Девятилетний мальчик погиб в результате огнестрельного ранения в Орше, ребенка случайно застрелил из охотничьего ружья его старший брат, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.
Трагедия произошла вечером в субботу, 5 августа. Оставшись один дома (родители с младшим братом ушли в гости) 13-летний подросток нашел охотничье ружье. Спустя время домой вернулся младший брат, увидев оружие, он попросил подержать его в руках. В какой-то момент раздался выстрел —
Следователи изъяли ружье и патроны, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Кроме того, сотрудники СК устанавливают законность факта хранения оружия и боеприпасов в доме. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Подобные случаи редкость для Беларуси в отличие от США, где ношение и хранение оружия в большинстве штатов разрешено законом, и к нему имеют доступ несовершеннолетние. Так,
Согласно закону Беларуси оружие могут только те граждане, которые зарегистрировали его в органах внутренних дел и получили на это разрешение. Оно выдается на три года. Оружие должно храниться в сейфе и под сигнализацией.
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Девятилетний мальчик погиб в результате огнестрельного ранения в Орше, ребенка случайно застрелил из охотничьего ружья его старший брат,...
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