Американская история в Орше: мальчик нечаянно застрелил младшего брата

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Девятилетний мальчик погиб в результате огнестрельного ранения в Орше, ребенка случайно застрелил из охотничьего ружья его старший брат, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.

Трагедия произошла вечером в субботу, 5 августа. Оставшись один дома (родители с младшим братом ушли в гости) 13-летний подросток нашел охотничье ружье. Спустя время домой вернулся младший брат, увидев оружие, он попросил подержать его в руках. В какой-то момент раздался выстрел — девятилетний ребенок был ранен . В больницу его отвез отец. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавшему, но спасти его не удалось.

Следователи изъяли ружье и патроны, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Кроме того, сотрудники СК устанавливают законность факта хранения оружия и боеприпасов в доме. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Подобные случаи редкость для Беларуси в отличие от США, где ношение и хранение оружия в большинстве штатов разрешено законом, и к нему имеют доступ несовершеннолетние. Так, в октябре прошлого года трехлетний мальчик нечаянно убил своего годовалого брата в штате Джорджия . Однако не только неудачное стечение обстоятельств приводит к совершению преступления. В конце сентября 2016 года 14-летний подросток в Южной Каролине застрелил отца, а затем, отправившись в школу, ранил там учителя и двоих детей.

Согласно закону Беларуси оружие могут только те граждане, которые зарегистрировали его в органах внутренних дел и получили на это разрешение. Оно выдается на три года. Оружие должно храниться в сейфе и под сигнализацией.