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Ирландский лоукостер Ryanair перевез миллиард пассажиров
07.08.2017 15:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Ирландский лоукостер Ryanair стал первой европейской компанией, которая перевезла миллиард пассажиров.
Авиакомпания была создана в 1985 году и за 32 года существования лучшего своего показателя добилась в прошлом месяце: в июле она перевезла 12,6 миллиона человек, что на 11 % больше, чем в этом же месяце год назад.
Ryanair входит в число авиакомпаний, которые больше всего зарабатывают на сборах. Прежде гендиректор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров заявлял, что европейским авиакомпаниям-лоукостерам Минск не интересен. Он также отметил, что, по его мнению, белорусы не готовы летать с тем уровнем комфорта, который предлагают лоукосты.
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Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" прежде заявлял, что уровень комфорта в лоукостах не соответствует требованиям белорусов.
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