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Сухой закон ввели в Борисовском районе до конца месяца из-за страды

07.08.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Реализация спиртных напитков запрещена в Борисовском районе с 7 августа на время уборочной кампании, сообщили Sputnik в понедельник в Борисовском районном исполнительном комитете.

Сухой закон ввели в Борисовском районе до конца месяца из-за страды
© Sputnik Егор Еремов
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Соответствующее решение № 1295 "Об организации торгового обслуживания" было принято районным исполнительным комитетом.

"В связи с проведением уборочной кампании запрещена с 7 августа по 31 августа реализация алкогольных напитков в розничных торговых объектах независимо от форм собственности", – говорится в сообщении РИК.

Там также отмечается, что запрет распространяется на все магазины, торгующие спиртным и расположенные в сельской местности.

Уборочная кампания должна завершиться к 20 августа, такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже больше четверти площадей в республике убрано, в некоторых регионах, например, Брестской области, осталось убрать меньше половины.

 
Теги: Минск
 
 
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Запрет распространяется на все магазины, торгующие спиртным и расположенные в сельской местности.

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