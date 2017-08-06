Сухой закон ввели в Борисовском районе до конца месяца из-за страды

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Реализация спиртных напитков запрещена в Борисовском районе с 7 августа на время уборочной кампании, сообщили Sputnik в понедельник в Борисовском районном исполнительном комитете.



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Соответствующее решение № 1295 "Об организации торгового обслуживания" было принято районным исполнительным комитетом.

"В связи с проведением уборочной кампании запрещена с 7 августа по 31 августа реализация алкогольных напитков в розничных торговых объектах независимо от форм собственности", – говорится в сообщении РИК.

Там также отмечается, что запрет распространяется на все магазины, торгующие спиртным и расположенные в сельской местности.

Уборочная кампания должна завершиться к 20 августа, такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже больше четверти площадей в республике убрано, в некоторых регионах, например, Брестской области, осталось убрать меньше половины.