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Капский написал заявление об уходе из "БАТЭ" еще 2 месяца назад

07.08.2017 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Анатолий Капский покинул пост генерального директора ОАО "БАТЭ" (Борисовского завода автотракторного электрооборудования, управляющей компании холдинга "Автокомпоненты"), сообщили Sputnik на предприятии.

Капский написал заявление об уходе из "БАТЭ" еще 2 месяца назад
© Фото: ОАО "БАТЭ"
У БАТЭ новый руководитель

По информации "Еврорадио" Капский два месяца назад написал заявление об уходе с занимаемой должности по состоянию здоровья. Весной СМИ сообщали, что 51-летний руководитель ОАО "БАТЭ" имеет серьезные проблемы со здоровьем, из чего он не присутствовал на матчах футбольного клуба БАТЭ, председателем правления которого он является. Также Капский пропустил традиционную мартовскую встречу с болельщиками.

"Анатолий Анатольевич покинул ОАО "БАТЭ" на его должность согласован Александр Марченко", — рассказали на предприятии.

Марченко ранее занимал должность директора по промышленно-технической политике и развитию. Его кандидатуру согласовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Капский возглавлял ОАО "БАТЭ" с 2005 года. Также он является председателем правления футбольного клуба БАТЭ. Останется ли Капский на этом посту, пока не сообщается.

По информации СМИ, Капский несколько раз болел воспалением легких (пневмония). Кроме того, он перенес сложную операцию на сердце, после которой три дня находился в коме — были проблемы с почками и печенью. В 20-летнем возрасте у него был обнаружен рак. Капский прошел курс лечения, однако в 1999 году болезнь вновь дала о себе знать.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Анатолий Капский покинул пост генерального директора ОАО "БАТЭ" (Борисовского завода автотракторного электрооборудования, управляющей...

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