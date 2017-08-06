Лукашенко произвел перестановки в МИД, Минприроды и Минспорта

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в ряде ведомств, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.



© Sputnik Михаил Метцель Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и собрался в проблемные хозяйства

Глава государства рассмотрел кадровые вопросы в понедельник 7 августа.

В частности, президент дал согласие на назначение заместителем министра иностранных дел Андрея Допкюнаса. Ранее данную должность занимал Валентин Рыбаков, который назначен президентом постоянным представителем Беларуси при Организации Объединенных Наций.

Также глава государства дал согласие на назначение заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александра Корбута, а Александра Бараули –на должность заместителем министра спорта и туризма.