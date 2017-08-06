ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко произвел перестановки в МИД, Минприроды и Минспорта

07.08.2017 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в ряде ведомств, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

Лукашенко произвел перестановки в МИД, Минприроды и Минспорта
© Sputnik Михаил Метцель
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы и собрался в проблемные хозяйства

Глава государства рассмотрел кадровые вопросы в понедельник 7 августа. 

В частности, президент дал согласие на назначение заместителем министра иностранных дел Андрея Допкюнаса. Ранее данную должность занимал Валентин Рыбаков, который назначен президентом постоянным представителем Беларуси при Организации Объединенных Наций. 

Также глава государства дал согласие на назначение заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Александра Корбута, а Александра Бараули –на должность заместителем министра спорта и туризма.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постоянным представителем Беларуси при Организации Объединенных Наций назначен Валентин Рыбаков, который ранее занимал должность замминистра...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Сухой закон ввели в Борисовском районе до конца месяца из-за страды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика