Малышку-найденыша из Слуцка назвали Марией

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Медики назвали девочку, которую на прошлой неделе подкинули на порог Слуцкого роддома, Марией, сообщает портал " Iнфа-Кур’ер ".



© Фото: из личного архива Александра Марченко УВД: малышке, брошенной у роддома в Слуцке, всего 5 суток от роду

У ребенка не нашли инфекционных заболеваний, поэтому в ближайшее время его собираются переводить в дом малютки.

Правоохранительные органы заняты поиском матери малышки. Как только она будет найдена, ее допросят, выяснят мотивы поступка. Уголовное дело по факту пока не возбуждали.

Неизвестные оставили возле родильного дома в Слуцке младенца утром в пятницу 4 августа. Как сообщил ранее Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко, по-видимому, девочка родилась в домашних условиях.