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Малышку-найденыша из Слуцка назвали Марией
07.08.2017 17:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Медики назвали девочку, которую на прошлой неделе подкинули на порог Слуцкого роддома, Марией, сообщает портал "
© Фото: из личного архива Александра Марченко
У ребенка не нашли инфекционных заболеваний, поэтому в ближайшее время его собираются переводить в дом малютки.
Правоохранительные органы заняты поиском матери малышки. Как только она будет найдена, ее допросят, выяснят мотивы поступка. Уголовное дело по факту пока не возбуждали.
Неизвестные оставили возле родильного дома в Слуцке младенца утром в пятницу 4 августа. Как сообщил ранее Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко, по-видимому, девочка родилась в домашних условиях.
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В ближайшее время новорожденную планируют перевести в дом малютки.
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