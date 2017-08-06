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Проект башни Газмпрома в Минске пересмотрят и, возможно, удешевят

07.08.2017 17:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Работы на двух наиболее резонансных строительных объектах Минска – гостинице у цирка и многофункциональном комплексе "Газпром центр" – до конца года должны активизироваться, заявил на пресс-конференции Минске министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Проект башни Газмпрома в Минске пересмотрят и, возможно, удешевят
© Sputnik/ Анна Нефедова
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"По ним будет динамика. По так называемому "Кемпински" идет урегулирование финансовых вопросов между новым и старым владельцами. Я думаю, что это в ближайшее время будет отрегулировано. Технические вопросы возникают, они будут решать по ходу стройки", – заявил Черный.

Он также уточнил, что под техническими вопросами имеется в виду подбор материала для фасадов. О каких-либо нерешаемых проблемах, связанных с близостью грунтовых вод, нет. 

"Ничего нерешаемого нет. У нас сегодня достаточно технологий, чтобы с этим разобраться", – уточнил министр, отвечая на вопрос Sputnik.

Черный подтвердил, что по завершении строительства разобранную на время работ электростанцию XIX века, памятник архитектуры, планируется "вынести как экспонат в отдельном месте рядом".

Активизируются работы, по словам министра, и по проекту многофункционального комплекса "Газпром Центр", который начали возводить на месте бывшего Московского автовокзала. Строительство заморозили год назад из-за споров вокруг цены на энергоносители. Российский "Газпром" приостановил тогда финансирование ряда проектов, в том числе стройку на улице Филимонова. 

"Газпром" возвращается: рассматривает проектную документацию и решения. Возможно, будет удешевление и уменьшение глобальности этого проекта, но тоже в этом году они должны выйти на площадку, разобраться с генподрядчиком. Гарантируют, что это все оживет", – рассказал министр.

Он напомнил, что эти два проекта находится на контроле  у правительства и президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Реализация двух наиболее проблемных и резонансных строительных проектов Минска – гостиницы у цирка и "Газпром Центра" – до конца года будет продолжена.

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