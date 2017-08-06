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Мы готовы: соцсети шутят в ожидании открытия Zara

07.08.2017 17:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг – Sputnik. Магазин Zara Minsk начнет работать в столичном торговом центре Dana Mall 10 августа, пользователи соцсетей уже высказались в адрес долгожданного открытия.

Кто-то готовится отстоять в очереди за новой коллекцией.

Кто-то шутит над расположением торгового центра, который находится пусть не так далеко, как Вильнюс, но все же не в самом центре.

А кто-то и литовской Zara недоволен и приводит в пример Польшу и Чехию.

Zara – ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka. Первый магазин был открыт в испанском городе Ла-Корунья в 1975 году. Производитель утверждает, что от момента разработки дизайна до поставки коллекции в магазины проходит всего две недели.

Каким будет ассортимент в Минске, узнаем 10 августа от корреспондентов Sputnik в специальном репортаже.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые уверяют, что торговый объект в Dana Mall равноценен магазину в Вильнюсе – почти также далеко.

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