Мы готовы: соцсети шутят в ожидании открытия Zara

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Магазин Zara Minsk начнет работать в столичном торговом центре Dana Mall 10 августа, пользователи соцсетей уже высказались в адрес долгожданного открытия.

Кто-то готовится отстоять в очереди за новой коллекцией.

Занимайте очереди, zara открывается — A. K. (@LinaKireevaa) 4 августа 2017 г.

Кто-то шутит над расположением торгового центра, который находится пусть не так далеко, как Вильнюс, но все же не в самом центре.

открытие первого магазина zara в дана молл, для меня равноценно заре в вильнюсе или польше, точно так же не доехать…. — PinkyTräumer (@GoodMorn1ngSlut) 5 августа 2017 г.

А кто-то и литовской Zara недоволен и приводит в пример Польшу и Чехию.

Даже боюсь представить как будет представлен у нас бренд "ZARA",если даже в Литве ассортимент не огонь, в отличии от той же Польши или Чехии — Elizaveta Bryanceva (@Liza_Orange) 4 августа 2017 г.

Zara – ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, который также является владельцем таких брендов как Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka. Первый магазин был открыт в испанском городе Ла-Корунья в 1975 году. Производитель утверждает, что от момента разработки дизайна до поставки коллекции в магазины проходит всего две недели.

Каким будет ассортимент в Минске, узнаем 10 августа от корреспондентов Sputnik в специальном репортаже.