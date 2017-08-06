Эксперт: РБ сама будет расследовать дело о священнике и проститутках

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Эксперты в области уголовного права сомневаются, что белорусские следователи передадут дело священника из Ленинградской области для расследования своим российским коллегам.

На минувшей неделе витебской ОМОН задержал 39-летнего гражданина России и двух жительниц Витебска на вокзале, когда они садились на автобус в Санкт-Петербург. Возбуждено дело за сутенерство. РПЦ уже заявила, что разумнее было бы передать дело для расследования в российские компетентные органы.



© Pixabay РБ запросит у РФ помощи в деле о подозреваемом в сутенерстве батюшке

"В соответствии с белорусским законодательством, преступления, которые были совершены на территории страны, расследуются в национальным органом дознания", — заявил Sputnik компетентный источник.

По его словам, более того, фигурантами дела являются две гражданки Беларуси, "которых склонили уговорами и доводами податься в проститутки в Санкт-Петербурге".

Уже появилась информация о том, что следователи заявят ходатайство прокурору о применении к задержанному гражданину России меры пресечения в виде заключения под стражу, отметил собеседник агентства.

"Витебские следователи также запросили в России характеристику на задержанного священнослужителя. Так что ничего не говорит о том, что его передадут на данной стадии расследования в РФ", — сказал эксперт.

Не было штурма притона

В правоохранительных органах хотя и не сразу, но опровергли информацию о том, что задержание священника было в одном из витебских притонов при силовой поддержке спецназа. Первыми о тот, что священник из РФ задержан в Витебском притоне, сообщили интернет-ресурсы РФ. "ОМОН был, статья за сутенерство есть, но притона не было. Откуда появилась эта информация, сказать трудно", — заявили Sputnik источники в правоохранительных органах.

Какой срок грозит батюшке

Касаясь вопроса о том, сколько лет грозит подозреваемому, задержанному на витебском автовокзале, эксперт отметил, что уголовное дело в отношении Николая Киреева возбуждено по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

"В данном случае нужно учитывать, что дело, как говорится, возбуждено через 14 статью УК. Преступление не было завершено, по независящим от задержанного причинам — оперативники и ОМОН сработали хорошо", — сказал эксперт.

Паломничество в Витебск

Согласно информации из открытых интернет-источников, родные и коллеги задержанного в Беларуси священнослужителя из Ленинградской области отзываются о нем в исключительно в положительном ключе, как о человеке скромном и богобоязненном. Перед тем, как приехать в Витебск, он сказал супруге, что поедет в длительную поездку по российским монастырям. В свою очередь в УСК по Витебской области сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска.