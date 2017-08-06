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Лукашенко сменил главу Орши: «болезненного» Пеньковского на Позняка

07.08.2017 18:12 — Новости Общества | БДГ  
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Новым председателем Оршанского райисполкома назначен Александр Позняк, ранее занимавший должность помощника президента - инспектора по Витебской области.

На новом посту Позняк сменил Леонида Пеньковского, который сразу после своего назначения (12 мая) попал в скандальную историю.

Справка. Пеньковский пропал, и его стали искать правоохранители. Как оказалось позже, он не выходил на связь из-за плохого самочувствия, и правоохранители ворвались к нему в дом. Сообщалось, что решение о проникновении приняли «определенные должностные лица Витебской области», не имея на то «достаточных оснований».

Александр Лукашенко также согласовал назначение Олега Мацкевича на пост первого заместителя председателя Витебского облисполкома.

«Сегодня Орша не просто на слуху. Таких у нас несколько регионов, и на примере Орши мы должны показать, как будем их развивать», - сказал президент.

По словам Лукашенко, Позняк является хорошим специалистом и знает свой район, а направлять в район нового человека со стороны - значит, «оттянуть минимум на полгода восстановление региона». Орша является крупным центром, а ему нужны сильные кадры, чтобы другие регионы смогли наблюдать на примере Оршанского процесс усешного развития.

 
 
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Новым председателем Оршанского райисполкома назначен Александр Позняк, ранее занимавший должность помощника президента - инспектора по Витебской области.

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