Стройотрасль за последние годы потеряла около 50 тыс. работников

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Строительный комплекс Беларуси за последние годы понес серьезные потери, потеряв порядка 50 тысяч работников, но в последние годы отрасль начинает восстанавливаться, рассказал в понедельник на пресс-конференции министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

"Потери серьезные. И их сейчас надо восстанавливать. Но надо понимать, что экономика заработает. И численность будет востребована. Свои задачи стройкомплекс будет выполнять при численности 200 тысяч человек", – заметил Черный.

По итогам года строители, скорее всего, не смогут выполнить, к примеру, прогнозные показатели по строительно-монтажным работам, рассчитывают на 98% от плана. Из-за дорогих кредитов не могут выйти на безубыточные работу и цементные заводы.

"Когда готовились бизнес-планы для цементной отрасли, разница между себестоимостью и ценой на рынке составляла 50 долларов, а сегодня эта разница составляет 10 долларов. Поэтому, конечно, обслужить такие кредиты с такой ценой на цемент, несмотря на то что себестоимость снижена вдвое, не получается", – пояснил Черный.

Минимизировать потери отрасли строители пытаются за счет наращивания объемов экспорта – как услуг, так и товаров.

За свои деньги

Министр рассказал, что в текущем году строители нарастили экспорт услуг до 110% к показателю прошлого года. Белорусские подрядчики строят в России и жилье, и детсады, и школы. Но возводят преимущественно за свои деньги, вкладывают оборотные средства – в расчете на прибыль.

"В Российской Федерации мало объектов, где обеспечено финансирование. Мы работаем по принципу – построили и продаем. Тот микрорайон, который мы строим в Калуге, там введенных домов пока нет, но порядка 40% квартир уже проданы. В этом же микрорайоне мы строим и детский сад, и школу. То есть когда дома придут на сдачу, привлекательность этого микрорайона будет намного выше, чем сегодня. Поэтому к окончанию работ осенью мы надеемся на расчет за эти квартиры", – рассказал Черный.

Речь идет о шести жилых домах, которые белорусские строители возводят в Калуге. Инфраструктура – школы и сады – строится также за белорусские, но уже кредитные деньги.

"Схему разработали с Банком развития: за кредитные средства строится школа и при окончании работ бюджет РФ рассчитывается за объект. Здесь мы зарабатываем уже как генподрядчики. Несмотря на то что мы платим 7,5% за кредит, рентабельность позволяет и рассчитаться с кредитом, и заработать", – пояснил министр.

Одна их таких школ уже 1 сентября должна заработать в Пскове. А в следующем году по подобной схеме должны быть построены еще несколько объектов в России.

Стекло, плитка и цемент на экспорт

Наращивает стройкомплекс и экспорт товаров. На белорусском рынке, по словам Черного, нельзя продать все, что производят предприятия отрасли. Причем по некоторым позициям основная масса товара уходит на экспорт – к примеру, до 80% стекла продается за рубежоом.

"По экспорту товара мы приплюсовали 128% к уровню прошлого года. Основные материал – цемент, стекло и керамическая плитка, щебень", – рассказал Черный.

Причем стройматериалы хорошо реализуются не только в России, но и в Украине. Белорусские производители цемента наконец подтвердили качество своей продукции, получили сертификаты и планируют в следующем году продать в Украину до миллиона тонн цемента.

Минск не резиновый

Белорусские строители могли бы строить больше, но в Минске, к примеру, заканчиваются свободные территории. Черный в очередной раз напомнил о словах президента, что Минск не резиновый, и подтвердил планы развивать города-спутники.

"В перспективе здесь можно будет построить не более семи миллионов квадратных метров. Мы же не зря приняли указ о строительстве городов-спутников. Туда должны перемещаться центры по строительству жилья. Тогда и люди туда потянутся", – сказал министр.



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Он также сообщил о намерении строителей сконцентрироваться на создании комфортных кварталах с закрытым двором, куда будет запрещен въезд машинам. В этих дворах должно быть создана безопасная зеленая зона для игр детей и отдыха взрослых.

Среди других

Среди других планов строителей – опустить стоимость квадратного метра жилья, которое строится с господдержкой, до уровня средней зарплаты, а также ввести ипотеку. Однако реально этот механизм сможет заработать, только когда будет прописан механизм изъятия квартиры в случае неплатежеспособности гражданина, а также когда ставка рефинансирования наконец опустится до однозначного числа.