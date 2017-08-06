Россия построила электрифицированную железную дорогу в обход Украины

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию в обход Украины построили на территории Ростовской и Воронежской областей России.

Строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово началось в 2014 году. Все работы планировалось завершить к августу текущего года. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих 39-й отдельной железнодорожной бригады, задействованной в строительстве.

"Он (железнодорожный участок — Sputnik) имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлении страны", — сказал министр.

Шойгу также вручил бригаде орден Жукова, отметив, что эта награда — оценка мастерства военнослужащих.

Длина участка железной дроги в обоих направлениях составляет 277 километров. В строительстве было задействовано более 1700 военных и свыше 700 единиц специальной техники. На участке еще ведутся пусконаладочные работы и строительство семи станций.