ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солодуха спел для комбайнеров "Чужую милую"

07.08.2017 22:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 авг – Sputnik. Известный белорусский артист Александр Солодуха спел под гитару для успешных аграриев в Минском районе, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".

Солодуха спел для комбайнеров "Чужую милую"
© Sputnik Егор Еремов
Сухой закон ввели в Борисовском районе до конца месяца из-за страды

Неожиданным сюрпризом для комбайнера Михаила Саладухи стал приезд прямо в поле белорусского певца, фамилия которого отличается всего несколькими буквами. 

Артист Солодуха исполнил под собственный аккомпанемент несколько песен.  

"Сегодня я для себя четко узнал, что такое рекорд. Миша, хочу пожелать вам удачи, счастья, здоровья семье, вашим детям. И покорять, достигать больших результатов", – пожелал певец комбайнеру. 

На прощанье певец исполнил для комбайнеров свой главный хит – песню "Здравствуй, чужая милая".

При этом он отметил, что остальное споет на празднике завершения уборки урожая "Дожинки".

Уборочная кампания должна завершиться к 20 августа, такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже больше четверти площадей в республике убрано, в некоторых регионах, например, Брестской области, осталось убрать меньше половины. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный белорусский исполнитель Александр Солодуха выступил перед аграриями в Минском районе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новые назначения, зарплата Канопацкой и кредиты на жилье - важные новости 7 августа в аудио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика