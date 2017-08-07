МИНСК, 7 авг – Sputnik. Известный белорусский артист Александр Солодуха спел под гитару для успешных аграриев в Минском районе, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".



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Неожиданным сюрпризом для комбайнера Михаила Саладухи стал приезд прямо в поле белорусского певца, фамилия которого отличается всего несколькими буквами.

Артист Солодуха исполнил под собственный аккомпанемент несколько песен.

"Сегодня я для себя четко узнал, что такое рекорд. Миша, хочу пожелать вам удачи, счастья, здоровья семье, вашим детям. И покорять, достигать больших результатов", – пожелал певец комбайнеру.

На прощанье певец исполнил для комбайнеров свой главный хит – песню "Здравствуй, чужая милая".

При этом он отметил, что остальное споет на празднике завершения уборки урожая "Дожинки".

Уборочная кампания должна завершиться к 20 августа, такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже больше четверти площадей в республике убрано, в некоторых регионах, например, Брестской области, осталось убрать меньше половины.