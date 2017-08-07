|
Солодуха спел для комбайнеров "Чужую милую"
07.08.2017 22:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг – Sputnik. Известный белорусский артист Александр Солодуха спел под гитару для успешных аграриев в Минском районе, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".
© Sputnik Егор Еремов
Неожиданным сюрпризом для комбайнера Михаила Саладухи стал приезд прямо в поле белорусского певца, фамилия которого отличается всего несколькими буквами.
Артист Солодуха исполнил под собственный аккомпанемент несколько песен.
"Сегодня я для себя четко узнал, что такое рекорд. Миша, хочу пожелать вам удачи, счастья, здоровья семье, вашим детям. И покорять, достигать больших результатов", – пожелал певец комбайнеру.
На прощанье певец исполнил для комбайнеров свой главный хит – песню "Здравствуй, чужая милая".
При этом он отметил, что остальное споет на празднике завершения уборки урожая "Дожинки".
Уборочная кампания должна завершиться к 20 августа, такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже больше четверти площадей в республике убрано, в некоторых регионах, например, Брестской области, осталось убрать меньше половины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный белорусский исполнитель Александр Солодуха выступил перед аграриями в Минском районе.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии