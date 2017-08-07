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Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев

08.08.2017 07:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Через несколько дней ребята из Сирии прибудут в белорусские детские лагеря "Зубренок" и "Родничок". Там уже готовятся провести роскошную церемонию открытия. Планируется и лазерное шоу, и концерт белорусских артистов. Какие еще сюрпризы приготовили для гостей?

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Sputnik Михаил Воскресенский
В Беларуси хотят, чтобы сирийские дети отдохнули от войны

Подарки купили

Новость о том, что сирийские дети приедут на отдых в Беларусь, появилась в прошлом году. А в мае 2017-го президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, после чего стало известно: гостей примут лагерь "Родничок" филиала "Минская городская телефонная сеть" РУП "Белтелеком" и Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок".

Так уж получилось, что больше всего к визиту гостей пришлось готовиться первой здравнице. В году у нее только четыре смены — надо было организовать еще и пятую.

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Sputnik / Александр Шурмелев
Здравница находится в сосновом бору, в нескольких километрах от Ракова

"Когда мы узнали, что часть сирийских детей приедет в "Родничок", приняли решение откорректировать график заездов и организовать пятую профильную смену с 14 по 28 августа", — рассказывает Sputnik заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе РУП "Белтелеком" Светлана Юркевич.

А чтобы сирийские дети не скучали одни в течение этого времени, было принято решение набрать группу белорусских детей. Известно, что их будет 240. Более 80% отдыхающих — дети сотрудников "Белтелекома".

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Sputnik / Александр Шурмелев
Особенно масштабно пройдет церемония открытия смены "Дружба без границ", которая завершится красочным фейерверком и салютами

Лагерь "Родничок" — один из самых современных в Беларуси. Материальная база лагеря достаточно новая, не так давно был сделан капитальный ремонт всех корпусов. В здравнице есть свой диско-клуб, кинозал, стадион, открытая площадка для творческих мероприятий.

Но самое главное — находится здравница в сосновом бору, в нескольких километрах от Ракова — старинного белорусского местечка.

К приезду гостей тут уже все готово.

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Sputnik / Александр Шурмелев
В "Родничке" дети занимаются настольным теннисом, футболом

"В номерах каждого ребенка будут ждать игрушки-подушки. Купили им также разные сладости", — говорит Юркевич.

Приготовили для них и другие подарки. Беллегпром, узнав, что в Беларусь едут сирийские дети, выступил с инициативой подарить всем спортивные костюмы. А фабрика "Галантэя" предложила для них рюкзаки.

Встреча с первыми лицами

Пятая смена в "Родничке" пройдет с акцентом на межкультурные коммуникации. Тут проведут дни Сирии и Беларуси. Будет работать семь кружков разного профиля для девочек и мальчиков. Но особенно масштабно пройдет церемония открытия смены "Дружба без границ", которая завершится красочным фейерверком и салютами.

В списке обязательных мероприятий — три экскурсии. Первая пройдет в замках Мира и Несвижа. Затем дети съездят в усадьбу "Мир пчел" в Борок, где узнают о жизни самых трудолюбивых насекомых и поучаствуют в развлекательной программе. Последний выезд запланирован в Минск. Тут совершат автобусную экскурсию по городу и побывают на предприятии "Коммунарка".

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Sputnik / Александр Шурмелев
Завтрак в "Родничке"

Но, пожалуй, самым большим сюрпризом для сирийцев станет встреча с первыми лицами страны. Планируют провести ее в "Зубренке" по окончании их визита. Пока точно не известно, будет ли на ней президент Беларуси Александр Лукашенко. Но должны приехать представители белорусского правительства и посольства Сирии.

Здравия желая

Списки сирийцев уже передали "Родничку". Известно, что на отдых приедут 40 ребят в возрасте от 10 до 15 лет. С группой прилетят четыре сопровождающие женщины. Они будут решать возникающие вопросы, равно как и педагоги лагеря.

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Sputnik / Александр Шурмелев
Пятая смена в "Родничке" пройдет с акцентом на межкультурные коммуникации

"В организации оздоровления детей в период международной профильной смены в качестве вожатых к нам приедут 20 студентов — будущих педагогов — и 12 студентов со знанием арабского и английского языков. В оперативном формировании студенческих отрядов значительную помощь оказало руководство Минского государственного лингвистического университета. Кроме того, воспитателями и педагогами-организаторами будет работать 25 преподавателей из разных учреждений образования не только города Минска, но и отдельных районов республики", — говорит Юркевич.

Для вожатых и педагогов предварительно в течение недели будут организованы занятия, на которых приглашенные специалисты расскажут о психологии общения с детьми с посттравматическим синдромом. Также выступят сирийские студенты-волонтеры.

Посольство Сирии дополнительно направляет в лагерь трех иностранных студентов, учащихся в Беларуси и хорошо владеющих русским языком. Они будут сопровождать группу во время экскурсий.

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Sputnik / Александр Шурмелев
На отдых приедут 40 ребят в возрасте от 10 до 15 лет

В лагере будет работать педагог-психолог, а также медперсонал, который  при заселении проведет предварительный медосмотр отдыхающих. Если кто-то почувствует себя плохо после перелета или у него будут иные недомогания, его отправят на дополнительное обследование с учетом медицинских показаний. Тем не менее, отмечают в "Белтелекоме", детей мучить больницами не будут. Гостям, как и всем ребятам, в первую очередь хочется погулять и завести друзей. Такую возможность им тут и предоставят.

Что касается трат, то их разделят "Белтелеком" и Мингорисполком.

Дети-переселенцы

В "Зубренке" смена тоже пройдет с 14 по 28 августа, и также здесь ждут 40 детей. Как сообщают в здравнице, к ним едут ребята с непростой судьбой. Все — переселенцы из освобожденных территорий. Многие сироты и воспитанники малообеспеченных семей.

При составлении программы работы с сирийцами, рассказывают Sputnik педагоги, акцент был сделан на их оздоровлении.

"Зубренок" — одно из самых крупных оздоровительных учреждений, которое расположено на территории Национального парка "Нарочанский". Тут есть свой плавательный бассейн, сауна, зал настольного тенниса, стадион, открытый теннисный корт, открытые волейбольная, баскетбольная и гандбольная площадки и многое другое.

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Фото: НДЦ "Зубренок"
Отдых на озере Нарочь в "Зубренке"

В центре работает медицинский комплекс: 23 медицинских работника, в том числе четыре педиатра, в любой момент готовы прийти на помощь любому ребенку.

"Сирийцам будет предложен комплекс медицинских оздоровительных процедур, включая кислородные коктейли, фиточаи, ванны, ароматерапию, аэроионотерапию, галотерапию, разные виды массажа", — рассказал заведующий отделом по организации методической работы в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования НДЦ "Зубренок" Валерий Щамель. 

Кроме того, есть договоренность с Минской детской областной больницей, чтобы гости могли пройти медицинское обследование, по итогам которого врачи дадут рекомендации по лечению и оздоровлению.

Разные, но равные

На смене с сирийцами будут отдыхать более тысячи ребят. Педагоги признаются, что сделают все, чтобы как можно больше белорусов пообщались с гостями.

Красной нитью всех культурных мероприятий будет идея "равный обучает равного". Дети научат другу друга национальным танцам и играм. Запланированы даже лингвистические мини-курсы.

В день открытия смены пройдет праздник белорусско-сирийской дружбы, на котором планируется выступление белорусских артистов. А по ее завершении запланирована акция, во время которой детям предложат своими руками сделать сувениры. Сирийцы изготовят традиционные белорусские поделки, а наши ребята — сирийские.

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Фото: НДЦ "Зубренок"
Дети научат другу друга национальным танцам и играм

"Планируются ежедневные вечерние костры, на которых мы будем подводить итоги уходящего дня", — заметил Щамель.

Также будет пять экскурсий. Сирийцы прогуляются по нарочанскому краю, съездят в Мирский и Несвижский замки и историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Дважды группа побывает в Минске, где посетит аквапарк, дельфинарий, Национальную библиотеку и Музей Великой Отечественной войны.

Познакомиться с культурой Беларуси сирийцы смогут и на территории "Зубренка", где есть учебно-экскурсионный центр старинной культуры белорусов с музеем, корчмой, баней. Неподалеку проложена экологическая тропа с площадкой "Бобровая хатка" и мини-зоопарк.

Для любителей активного отдыха работает парк развлечений с батутами, гироскутерами и электрифицированными самокатами "Неугомонные детки". Есть мобильный планетарий, лазерный тир, фотобудка, комната кривых зеркал.

Лучшие педагоги

В центре, продолжает Валерий Щамель, — более 100 педагогов. Большинство имеет высшее образование и не один год трудятся в "Зубренке". Но в работе с сирийскими детьми будут задействованы только самые опытные.

Салют и встреча с президентом: Беларусь готовится к приезду сирийцев
© Фото: НДЦ "Зубренок"
На смене в "Зубренке" с сирийцами будут отдыхать более тысячи ребят

Перед приездом гостей здесь провели внутренний конкурсный отбор. Выбирали тех преподавателей, кто уже имеет опыт работы с детьми из других стран.

Постоянно рядом с ребятами будут находиться представители психологической службы. А в качестве переводчиков приедут четыре студента Минского лингвистического университета и три волонтера от сирийской диаспоры в Беларуси.

Как и в "Родничке", в центре для сирийцев уже подготовили подарки. Купили спортивные куртки и обувь. Дополнительно планирует приобрести детские фирменные майки и джинсы.

Педагоги надеются, что ребята увезут с собой еще и приятные воспоминания.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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