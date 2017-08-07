МИНСК, 8 авг — Sputnik. Минского бизнесмена Александра Бучнева должны были допросить в суде по делу о взятках бывших топ-менеджеров Беларусбанка, но "важный" свидетель в суд не явился, передает корреспондент Sputnik из зала суда Центрального района Минска.

В материалах уголовного дела фигурируют данные о том, что именно Бучнев находится в списке тех, кто передавал денежные вознаграждения топ-менеджерам "Беларусбанка" за лоббирование интересов подконтрольных ему фирм при проведении банком тендерных торгов.

В качестве обвиняемых проходят бывший первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.

Как сообщил Sputnik источник, знакомый с материалами данного уголовного дела, скорее всего, "важный свидетель" Бучнев, "вряд ли явится в суд на допрос". Была заслуживающая доверия информация о том, что после перерыва суд должен был начать свою работу с допроса именно этого свидетеля.

"Скорее всего, его уже нет в стране. Во всяком случае, есть информация о том, что государственное обвинение устанавливает местонахождения Бучнева-старшего", — отметил собеседник агентства.

Источник вместе с тем не сообщил, возбуждалось ли в отношении данного бизнесмена уголовное дело по статье 431 "Дача взятки" Уголовного кодекса Беларуси.

Бучнев-сын и Ко

В суде во вторник был допрошен в качестве свидетеля бывший директор фирмы-дилера, которая выигрывала тендерные торги на поставку банковского оборудования в Беларусбанк. У данной фирмы, кроме него, еще два учредителя, один из которых — сын "важного" свидетеля Александра Бучнева, Егор. И государственный обвинитель, и адвокаты задавали свидетелю вопросы о том, какую роль играл Бучнев-старший в процессе поставок и продажи ввозимого в Беларусь банковского оборудования. На что свидетель отметил, что Бучнев-старший имеет "колоссальный опыт в данной сфере, и к нему обращались за консультациями".

Свидетель в ходе допроса убеждал суд, что у его фирмы и Беларусбанка не было особенной схемы поставок оборудования, во все банки, с которыми были договора, была одна и та же схема — на основании тендерных торгов.

Свидетель рассказал о заявлении в КГБ

Еще один свидетель, который был допрошен в суде — это топ-менеджер компании "Регула", которая выигрывала конкурсные торги на поставку в Беларусбанк детекторов валют. По его словам, обвиняемого Цырто он знает почти 18 лет, уже в начале 2000-х обвиняемый был контактным лицом, при проведении конкурсных торгов в Беларусбанке.

На вопрос государственного обвинителя вознаграждении Цырто — осенью 2015 года — свидетель Юрий Свидерский сказал: "он обратился с просьбой одолжить 10 тысяч долларов на личные проблемы и хозяйственные нужны и через несколько дней передал и в заявлении указал, что это не является взяткой, но тем не менее я хотел получить расположение этого человека для лоббирования интересов фирмы".

"Он не сказал, когда вернет. Просто попросил до лучших времен", — сказал свидетель.

В связи с имеющимися противоречиями в показаниях сегодня в суде и на допросах следователями на стадии предварительного расследования, суд принял решение огласить протоколы допроса, и в частности его заявление на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика, в котором он указывал, что "дал Цырто взятку в размере 10 тысяч долларов".

Он также сообщил, что после того, как написал на имя шефа КГБ заявление о даче взятки за лоббирование интересов фирмы во вопросах поставок банковского оборудования, прошел исследование на полиграфе.