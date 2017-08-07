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Пособие по безработице в Беларуси - чуть больше 14 долларов
08.08.2017 13:39 — Новости Общества | БДГ
В июне средний размер пособия по безработице в Беларуси составлял 27,9 рубля. По сравнееию с маем выплата выросла на 10 копеек.
Как сообщает Национальный статистический комитет, размер июньского пособия по безработице составляет 14,1% от бюджета прожиточного минимума. При этом размеры пособий безработным отличаются в разных регионах Беларуси.
Так, самый низкий размер пособия приходится на Минск (где, по статистике, всегда самые высокие средние зарплаты в разных сферах по стране) - 23,9 рубля. Чуть больше получают официально стоящие на бирже труда безработные Могилевской области - 26,2 рубля, в Гродненской - 26,6 рубля, 27,9 рублей - в Минской и Брестской областях, в Витебской - 28,2 рубля.
При этом официальная безработица по стране сокращается: по последним данным Белстат, в Беларуси - 34,2 тысячи безработных. По данным президента - полмиллиона, с которых
Отметим также, что в Беларуси то и дело заговаривают о
Еще в марте чиновники говорили о том, что повышение пособия - вещь необходимая и давно назревшая, а также говорили о том, что в стране могут
Так, министра труда и соцзащиты Ирину Костевич, после многочисленных ходов вокруг да около,
В Беларуси - самое низкое пособие для безработных в регионе, прожить на которое можно едва ли один-два дня.
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В июне средний размер пособия по безработице в Беларуси составлял 27,9 рубля. По сравнееию с маем выплата выросла на 10 копеек.
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