Студентами белорусских вузов в этом году стали более 50 тысяч человек

МИНСК, 8 авг — Sputnik. На учебу в белорусские вузы зачислено 53,5 тысячи абитуриентов, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства образования республики.

В ведомстве отмечают: на платную форму получения образования показатель в этом году ниже, чем в прошлом. В 2017 году в вузы поступило 26,8 тысячи платников, а в 2016-м — 28,4 тысячи.

Что касается бюджетников, то их на все формы получения образования в этом году зачислили 26,7 тысячи.

Самый большой конкурс на бюджетную дневную форму обучения в этом году наблюдался по специальностям "Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)" в БГПУ имени М. Танка. Там конкурс составил 15,2 человек на место. Поступить на "Дизайн" в БГУ хотели 12,6 человек, а на "Актерское искусство" в БГАИ — 11,4.