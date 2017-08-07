Отца и сына из Мстиславля осудили за насилие над приемными детьми

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Могилевский областной суд подтвердил длительные сроки наказания фигурантам по делу о сексуальных преступлениях в отношении детей из приемной семьи из Мстиславля, сообщили в суде.

В мае 2017 года суд Мстиславского района Могилевской области назначил отцу и сыну 14 и 19 лет колонии, признав их виновными в совершении преступлений. Приговор был обжалован обвиняемыми. Дело в апелляционном порядке было рассмотрено судом высшей инстанции.



© Pexels ГУВД Минска сообщило о новом факте насилия в отношении ребенка

"Младший из обвиняемых приговорен судом к 19 годам, старший — к 14 годам лишения свободы", — сообщили Sputnik во вторник в суде.

Там отметили, было установлено, что младший из обвиняемых признан виновным в том, что испытывая влечение сексуального характера к малолетним приемным детям своего отца, совершал особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности. Ему назначено 19 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Старший из обвиняемых, отец семейства, признан виновным в том, что, являясь приемным отцом девочки, воспользовавшись ее излишней детской доверчивостью, совершал в отношении ее преступления против половой неприкосновенности, сообщили в суде. Он приговорен к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на правоохранительные органы, согласно материалам дела отец из приемной семьи и его родной сын подвергали сексуальному насилию — приемных девочку и мальчика. Изнасилованная девочка в 13 лет забеременела от приемного отца и родила от него ребенка.