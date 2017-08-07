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Отца и сына из Мстиславля осудили за насилие над приемными детьми
08.08.2017 15:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Могилевский областной суд подтвердил длительные сроки наказания фигурантам по делу о сексуальных преступлениях в отношении детей из приемной семьи из Мстиславля, сообщили в суде.
В мае 2017 года суд Мстиславского района Могилевской области назначил отцу и сыну 14 и 19 лет колонии, признав их виновными в совершении преступлений. Приговор был обжалован обвиняемыми. Дело в апелляционном порядке было рассмотрено судом высшей инстанции.
"Младший из обвиняемых приговорен судом к 19 годам, старший — к 14 годам лишения свободы", — сообщили Sputnik во вторник в суде.
Там отметили, было установлено, что младший из обвиняемых признан виновным в том, что испытывая влечение сексуального характера к малолетним приемным детям своего отца, совершал особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности. Ему назначено 19 лет исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Старший из обвиняемых, отец семейства, признан виновным в том, что, являясь приемным отцом девочки, воспользовавшись ее излишней детской доверчивостью, совершал в отношении ее преступления против половой неприкосновенности, сообщили в суде. Он приговорен к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Как ранее сообщало агентство со ссылкой на правоохранительные органы, согласно материалам дела отец из приемной семьи и его родной сын подвергали сексуальному насилию — приемных девочку и мальчика. Изнасилованная девочка в 13 лет забеременела от приемного отца и родила от него ребенка.
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Согласно материалам дела, отец из приемной семьи и его родной сын подвергали сексуальному насилию приемных девочку и мальчика, девочка в 14 лет родила от приемного...
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