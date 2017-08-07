Elema не боится прихода в Беларусь бренда Zara

МИНСК, 8 авг – Sputnik. Белорусское предприятие Elema более года назад начало вести переговоры с крупнейшей испанской компанией Inditex и не опасается конкуренции на белорусском рынке, сообщил Sputnik заместитель директора предприятия Анатолий Венедиктов.

Стороны обсуждают вопрос производства верхней одежды под брэндом Inditex или Elema.

"Контакты в настоящий момент продолжаются", – сказал Венедиктов.

К открытию в Минске магазина Zara белорусский производитель относится без волнения.

"Опасений нет, так как мы распространяем свою продукцию на российском рынке, а там Zara присутствует долгое время", – отметил Венедиктов.

Он также обратил внимание, что не весь сегмент Elema пересекается с зарубежным брендом. На предприятии рассчитывают сохранить ту позицию на рынке, что занимают теперь.

Магазин Zara начинают работу в минском торговом центре Dana Mall 10 августа.

Elema –одно из старейших белорусских предприятий по производству женской верхней одежды, которое существует с 1930 года.