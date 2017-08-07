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Elema не боится прихода в Беларусь бренда Zara

08.08.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг – Sputnik. Белорусское предприятие Elema более года назад начало вести переговоры с крупнейшей испанской компанией Inditex и не опасается конкуренции на белорусском рынке, сообщил Sputnik заместитель директора предприятия Анатолий Венедиктов.

Elema не боится прихода в Беларусь бренда Zara
CC BY 2.0 / Ryan McKnight / Zara logo
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Стороны обсуждают вопрос производства верхней одежды под брэндом Inditex или Elema.

"Контакты в настоящий момент продолжаются", – сказал Венедиктов. 

К открытию в Минске магазина Zara белорусский производитель относится без волнения. 

"Опасений нет, так как мы распространяем свою продукцию на российском рынке, а там Zara присутствует долгое время", – отметил Венедиктов. 

Он также обратил внимание, что не весь сегмент Elema пересекается с зарубежным брендом. На предприятии рассчитывают сохранить ту позицию на рынке, что занимают теперь. 

Магазин Zara начинают работу в минском торговом центре Dana Mall 10 августа.

Elema –одно из старейших белорусских предприятий по производству женской верхней одежды, которое существует с 1930 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский производитель уже установил контакты с испанской компанией Inditex, в которую входит Zara и другие бренды, и собирается выпускать верхнюю одежду.

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