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Elema не боится прихода в Беларусь бренда Zara
08.08.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг – Sputnik. Белорусское предприятие Elema более года назад начало вести переговоры с крупнейшей испанской компанией Inditex и не опасается конкуренции на белорусском рынке, сообщил Sputnik заместитель директора предприятия Анатолий Венедиктов.
Стороны обсуждают вопрос производства верхней одежды под брэндом Inditex или Elema.
"Контакты в настоящий момент продолжаются", – сказал Венедиктов.
К открытию в Минске магазина Zara белорусский производитель относится без волнения.
"Опасений нет, так как мы распространяем свою продукцию на российском рынке, а там Zara присутствует долгое время", – отметил Венедиктов.
Он также обратил внимание, что не весь сегмент Elema пересекается с зарубежным брендом. На предприятии рассчитывают сохранить ту позицию на рынке, что занимают теперь.
Магазин Zara начинают работу в минском торговом центре Dana Mall 10 августа.
Elema –одно из старейших белорусских предприятий по производству женской верхней одежды, которое существует с 1930 года.
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Белорусский производитель уже установил контакты с испанской компанией Inditex, в которую входит Zara и другие бренды, и собирается выпускать верхнюю одежду.
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