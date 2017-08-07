Приговор по Ошмянской таможне: бизнесмена из Литвы освободили в суде

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Минский областной суд огласил приговор по резонансному делу о взятках на Ошмянской таможне, фигуранты были приговорены к различным срокам и видам наказания, сообщает Sputnik.



© Фото: Сморгонская пограничная группа Оглашен приговор по делу о взятках на Ошмянской таможне

Бывшие руководители Ошмянской таможни, которым сегодня огласили приговор в Минском областном суде, признаны виновными в создании и руководстве организованной преступной управляемой устойчивой группой для совместной противоправной деятельности.

Согласно приговору суда, уроженец Баку и бывший руководитель Ошмянкой таможни, ушедший в последствие в бизнес Гарник Сарумянц получил самый большой срок 11,6 лет усиленного режима с конфискацией имущества. По версии государственного обвинения, именно он был автором схемы, которую вскрыли оперативники Комитета государственной безопасности несколько лет назад. Именно у него дома под ванной были обнаружены около двух миллионов долларов.

Преступная схема

Согласно стороне государственного обвинения, основной фигурант Сарумянц предложил подчиненным и коллегам брать взятки за беспрепятственный пропуск через белорусскую таможню и границу большегрузных автомобилей, которые везли грузы из Литвы в Москву, другие города России и Казахстан.

Следствие пришло к выводу, что таможенники не проводили допконтроль большегрузов, которые перевозили цветы, а также скоропортящиеся продукты из Евросоюза на территорию Таможенного союза.

По данным оперативников КГБ, которые расследовали дело таможенников, данная преступная группа действовала на протяжении длительного времени.

Единственная женщина

Бывший начальник отдела обвиняемая Марина Мороз получила шесть лет лишения свободы, она была взята под стражу прямо в зале суда. До этого к ней была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

На стадии судебного следствия она погасила ущерб в сумме почти 120 тысяч долларов.

Согласно решению суда, экс-начальник пункта таможенного оформления "Каменный Лог" Александр Горальский приговорен к шести годам лишения свободы, бывший руководитель пунктов "Каменный Лог", "Гудагай" и "Котловка" Виктор Фалевич получил семь лет и семь месяцев лишения свободы. Бывший начальник пункта таможенного оформления "Каменный Лог" Игорь Высоцкий — восемь лет. Таможенники Лапшевич, Горбаль, Карпович, Ермолаев приговорены к шести годам, Башлыкевич — к семи с половиной годам, Попченко — к пяти годам.



© Sputnik / Анна Нефедова Суд над таможенниками: среди обвиняемых коммерсант из Литвы

Двое из обвиняемых Юрий Ковальчук и Игорь Бубнов не признали свой вины и приговорены к пяти и шести годам соответственно. Обвиняемый Букель получил пять лет "химии".

Меньше всех получили литовский бизнесмен Артур Тураев, которому дали штраф 23 тысяч долларов, он был освобожден в зале суда. У литовского бизнесмена сегодня двойной праздник — ему исполнилось 30 лет. Выйдя на свободу, он заявил журналистам, что доволен приговором в отношении себя, а также о том, что в СИЗО не чувствовал себя иностранцем.

Бизнесмен из Беларуси Павел Ревако приговорен трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — к так называемой "домашней химии".

Новость от президента

О массовом задержании руководителей Ошмянской таможни общественность узнала от президента Александра Лукашенко. Об это он заявил в начале апреля 2015 года на совещании с силовиками. Резонансное дело вело следственное управление КГБ. В тот день по белорусскому телевидению показали оперативные съемки, как на квартире у основного фигуранта дела под ванной оперативники обнаружили около двух миллионов долларов .