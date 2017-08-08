Когда Олешко ушел с Первого канала

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Известный актер и телеведущий Александр Олешко покинул Первый канал полгода назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что Олешко ушел с Первого канала на НТВ.



© Sputnik Владимир Астапкович СМИ назвали возможного преемника Малахова в "Пусть говорят"

"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода", — сказали в пресс-службе Первого канала.

Причиной ухода экс-ведущего популярного шоу "Точь-в-точь" стало отсутствие подходящих проектов.

Комментариев НТВ пока нет.

В начале августа СМИ сообщили, что Первый канал покидает Андрей Малахов и переходит в ВГТРК (официальных комментариев от телеканалов нет до сих пор). Место Малахова в передаче "Пусть говорят" якобы должен занять Дмитрий Шепелев. Накануне появилась информация, что ведущий написал заявление об увольнении. По некоторым данным, Малахов решил уйти с телеканала из-за беременности Натальи Шкулевой — в скором времени пара станет родителями. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бебиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.