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Когда Олешко ушел с Первого канала

08.08.2017 21:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 авг — Sputnik. Известный актер и телеведущий Александр Олешко покинул Первый канал полгода назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее СМИ сообщили, что Олешко ушел с Первого канала на НТВ.

Когда Олешко ушел с Первого канала
© Sputnik Владимир Астапкович
СМИ назвали возможного преемника Малахова в "Пусть говорят"

"Александр Олешко не работает на Первом канале около полугода", — сказали в пресс-службе Первого канала.

Причиной ухода экс-ведущего популярного шоу "Точь-в-точь" стало отсутствие подходящих проектов.

Комментариев НТВ пока нет.

В начале августа СМИ сообщили, что Первый канал покидает Андрей Малахов и переходит в ВГТРК (официальных комментариев от телеканалов нет до сих пор). Место Малахова в передаче "Пусть говорят" якобы должен занять Дмитрий Шепелев. Накануне появилась информация, что ведущий написал заявление об увольнении. По некоторым данным, Малахов решил уйти с телеканала из-за беременности Натальи Шкулевой — в скором времени пара станет родителями. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бебиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый канал рассказал, почему не продлил контракт с популярным телеведущим.

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