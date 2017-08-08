Жители Орши об убийстве мальчика: отец в тяжелом состоянии

Несчастный случай произошел в одной из оршанских семей вечером 5 августа . Родители вместе с сыном, которому было девять лет, пошли в гости к родственникам, оставив старшего 13-летнего ребенка дома одного. Младшему стало холодно, и отец отправил его за теплой одеждой домой, где тот увидел брата, нашедшего родительское охотничье ружье. Младший попросил дать его подержать. В итоге манипуляций внезапно произошел выстрел, и ребенок отказался раненым. Отец сам доставил его в больницу, но мальчика спасти не удалось.

О родителях — теплые слова

Семья, с которой произошел несчастный случай, живет в микрорайоне Западная.



© Sputnik / Виктор Толочко Дом, в котором произошла трагедия

Дом со стороны выглядит очень уютным и аккуратным. Да и соседи отзываются о паре только положительно. Говорят, отец погибшего мальчика работает строителем, мать — продавцом. В магазине, где женщина работала до трагедии, о ней — только теплые слова.

"Она у нас работала какое-то время, а потом было сокращение. Она пришла последняя, поэтому ее и сократили. Мы когда узнали об этой ситуации, все были в шоке", — рассказала продавец Светлана Степановна.



© Sputnik / Виктор Толочко Продавщица Светлана Степановна в магазине, где работала мать ребят

Старший сын в больнице

"Жалко отца, он, наверное, в тяжелом состоянии. Мать, конечно, тоже переживает сильно", — вздыхают соседи по переулку.

По словам местных, папа ребенка до трагедии привез охотничье ружье от своего отца. Спрятал его дома, но старший сын его нашел. Все же дети любопытные, замечают собеседники. Кто знал, что так произойдет.



© Sputnik / Виктор Толочко Жительницы соседней улицы, рассказавшие о происхождении ружья

Отец, по словам местных жителей, очень винит себя. Кроме того, следственные органы выясняют, было ли разрешение на хранение оружия и боеприпасов дома. Возбуждено уголовное дело.

По словам соседей семьи, старший ребенок тоже в тяжелом состоянии и даже находится в городской больнице.

Несчастный случай

Похороны проходили во вторник. Говорят, что на них было много людей. Хоронили мальчика на кладбище в нескольких километрах от дома, на выезде из города. На асфальте в этом месте и в конце дня остались лежать еловые ветки, напоминая о трагедии.

Из дома погибшего во вторник выходили три женщины, но от комментариев они отказались. "А что тут рассказывать", — развели руками.



© Sputnik / Виктор Толочко Телентеевское кладбище, где похоронили девятилетнего мальчика

"Конечно, это большое горе для семьи. Несчастный случай. Отец отправил сына домой за теплой одеждой, а так получилось", — говорят местные.