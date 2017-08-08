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Жители Орши об убийстве мальчика: отец в тяжелом состоянии
08.08.2017 21:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
О родителях — теплые слова
Семья, с которой произошел несчастный случай, живет в микрорайоне Западная.
© Sputnik / Виктор Толочко
Дом, в котором произошла трагедия
Дом со стороны выглядит очень уютным и аккуратным. Да и соседи отзываются о паре только положительно. Говорят, отец погибшего мальчика работает строителем, мать — продавцом. В магазине, где женщина работала до трагедии, о ней — только теплые слова.
"Она у нас работала какое-то время, а потом было сокращение. Она пришла последняя, поэтому ее и сократили. Мы когда узнали об этой ситуации, все были в шоке", — рассказала продавец Светлана Степановна.
© Sputnik / Виктор Толочко
Продавщица Светлана Степановна в магазине, где работала мать ребят
Старший сын в больнице
"Жалко отца, он, наверное, в тяжелом состоянии. Мать, конечно, тоже переживает сильно", — вздыхают соседи по переулку.
По словам местных, папа ребенка до трагедии привез охотничье ружье от своего отца. Спрятал его дома, но старший сын его нашел. Все же дети любопытные, замечают собеседники. Кто знал, что так произойдет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Жительницы соседней улицы, рассказавшие о происхождении ружья
Отец, по словам местных жителей, очень винит себя. Кроме того, следственные органы выясняют, было ли разрешение на хранение оружия и боеприпасов дома. Возбуждено уголовное дело.
По словам соседей семьи, старший ребенок тоже в тяжелом состоянии и даже находится в городской больнице.
Несчастный случай
Похороны проходили во вторник. Говорят, что на них было много людей. Хоронили мальчика на кладбище в нескольких километрах от дома, на выезде из города. На асфальте в этом месте и в конце дня остались лежать еловые ветки, напоминая о трагедии.
Из дома погибшего во вторник выходили три женщины, но от комментариев они отказались. "А что тут рассказывать", — развели руками.
© Sputnik / Виктор Толочко
Телентеевское кладбище, где похоронили девятилетнего мальчика
"Конечно, это большое горе для семьи. Несчастный случай. Отец отправил сына домой за теплой одеждой, а так получилось", — говорят местные.
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Девятилетнего ребенка, которого по неосторожности застрелил из ружья 13-летний брат, похоронили во вторник.
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