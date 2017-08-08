Приговор суда педофилам из Мстиславля вступил в законную силу

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Приговор суда в отношении жителей Мстиславля, насиловавших приемных детей, вступил в законную силу, сообщили Sputnik в Могилевском областном суде.



© Фото: из личного архива Татьяны Белоног В СК рассказали подробности уголовного дела против медика-педофила

Ранее сообщалось, что мужчина на протяжении нескольких лет (с сентября 2014 года по апреля 2016 года) насиловал приемную дочь. Кроме того, установлено, что насильственные действия продолжались и после того, как девочке исполнилось 14 лет. А родной сын осужденного с 201 года по 2016 год насиловал малолетних брата и сестру, которые были усыновлены. О преступлениях стало известно, когда девочка в 13 лет забеременела — экспертиза ДНК показала, что отцом ребенка является ее приемный папа.

Во вторник состоялось апелляционное рассмотрение судебной коллегией по уголовным делам Могилевского облсуда резонансного дела. Приговор Мстиславского районного суда от 19 мая вступил в законную силу: сын приговорен к 19 годам колонии усиленного режима, отец — к 14 . Суд проходил за закрытыми дверями в связи с тем, что потерпевшими по делу о сексуальном насилии в приемной семье проходили несовершеннолетние мальчик и девочка.

В октябре прошлого года суд Добрушского района Гомельской области признал 50-летнего главу детского дома семейного типа виновным в изнасилованиях двух несовершеннолетних дочерей и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии усиленного режима . Жертвами насильника стали девочки шести и 12 лет. В конце того же месяца житель Горецкого района (Могилевская область) был признан виновным в совершении сексуальных насильственных действий в отношении своей малолетней приемной дочери и получил 20 лет .