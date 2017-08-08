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Приговор суда педофилам из Мстиславля вступил в законную силу
08.08.2017 20:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Приговор суда в отношении жителей Мстиславля, насиловавших приемных детей, вступил в законную силу, сообщили Sputnik в Могилевском областном суде.
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
Ранее сообщалось, что мужчина на протяжении нескольких лет (с сентября 2014 года по апреля 2016 года) насиловал приемную дочь. Кроме того, установлено, что насильственные действия продолжались и после того, как девочке исполнилось 14 лет. А родной сын осужденного с 201 года по 2016 год насиловал малолетних брата и сестру, которые были усыновлены. О преступлениях стало известно, когда девочка в 13 лет забеременела — экспертиза ДНК показала, что отцом ребенка является ее приемный папа.
Во вторник состоялось апелляционное рассмотрение судебной коллегией по уголовным делам Могилевского облсуда резонансного дела. Приговор Мстиславского районного суда от 19 мая вступил в законную силу:
В октябре прошлого года суд Добрушского района Гомельской области
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Преступники получили на двоих 29 лет: сын предстоит отбыть наказание на пять лет больше, чем родному отцу.
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