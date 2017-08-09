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Газета "Звязда" отмечает 100-летие со дня выхода первого номера

09.08.2017 07:05 — Новости Общества | БелТА  
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Газета "Звязда" отмечает 100-летие со дня выхода первого номера

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "Звязда" сегодня отмечает 100-летие со дня выхода первого номера.

Газета "Звязда" является старейшим общественно-политическим изданием Беларуси, ей принадлежит особая роль в становлении и развитии отечественных печатных средств массовой информации. Ее первый номер вышел в свет еще до Октябрьской революции - 9 августа 1917 года. В газете в разные годы работали и печатались известные государственные и общественные деятели, народные поэты и писатели Беларуси.

"Звязда" - газета, которая издавалась в подполье во время Великой Отечественной войны. В Беларуси были установлены четыре памятника подпольщикам, работавшим над выпуском "Звязды". Минские улицы названы именами редактора подпольной "Звязды" Героя Советского Союза Владимира Омельянюка и сотрудника довоенной поры Александра Русановича. К 60-летию победы в Великой Отечественной войне в Минске появился проспект газеты "Звязда".

"Звязда" награждена орденами Отечественной войны и Трудового Красного Знамени.

В музее 45-й школы Минска есть экспозиция "История газеты "Звязда". Здесь собрана информация о газете от первых выпусков и до наших дней, представлен оригинальный номер 1931 года и оригинал газеты от 22 июня 1941 года. В музей приезжают заграничные гости, здесь проводятся экскурсии и занятия по всемирной истории, истории Беларуси.

Сегодня газета "Звяда" - многогранное издание со своим отличительным, неповторимым стилем, оно успешно соединяет традиции и современные информационные технологии, что соответствует времени и ожиданиям читателей.

Учредителями газеты являются Совет Министров, Палата представителей и Совет Республики Национального собрания Беларуси. Ежедневный тираж - около 20 тыс. экземпляров.

На ХІХ Всемирном конгрессе русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации" издательский дом "Звязда" был награжден Почетной грамотой от правительства Российской Федерации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "Звязда" сегодня отмечает 100-летие со дня выхода первого номера. Газета "Звязда" является старейшим общественно-политическим...

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